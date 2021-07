Oroscopo Branko 25 luglio 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 25 luglio 2021

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Sarete molto più ricettivo a nuove ondate di pensiero. Solo gli sciocchi non cambiano mai idea. Sarete in forma per tutta la giornata, nonostante un po’ di sonno, il sentirsi stanco non è una debolezza.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Uscirete indenni dai conflitti in corso intorno a voi e siete proprio voi ad appianare questi conflitti. Ben fatto! Il contatto umano sarà il miglior modo per rilassare la vostra mente.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Non riuscirete a trattenervi dall’esprimere esattamente ciò che pensate, a voce alta e chiara, anche se ciò farà scintille. Siete in buona forma, ma molto golosi, quindi badate agli eccessi alimentari.

Oroscopo Branko 25 luglio 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Fate uno sforzo con voi stessi se la tentazione è troppo forte… trovate difficoltà a mantenervi in equilibrio emotivo oggi. Vi sentite in migliore forma e abbastanza stabili per affrontare ciò che deve essere affrontato. Non sprecate le vostre energie nelle parole vane.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Concentrate le vostre azioni sulla qualità. La vostra perseveranza darà i suoi frutti, continuate così. Avete bisogno di un cambiamento, un cambiamento di contesto, insomma di evasione. Fatelo ora prima di sentirvi completamente saturo.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Il realismo si tinge di ottimismo che motiverà la vostra squadra e vi circonderà di un bel gruppo. La vostra psiche è vortica in tutte le direzioni, il che è faticoso. Prendete le cose un passo alla volta e ricaricate le batterie in un ambiente tranquillo.

Oroscopo Branko 25 luglio 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Diventate disinvolti e spensierati. I vostri contatti saranno estremamente piacevoli. Sarebbe nel vostro interesse essere più esigenti per quanto riguarda l’alimentazione. Vi sentirete meglio!

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Imparerete una lezione dal passato oggi. Questo è il momento di fare un bilancio e rimettere le cose a posto. Potreste sviluppare la vostra resistenza in termini di muscoli e di legamenti. È il momento di praticare uno sport tenendo questo particolare a mente.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): È necessario assorbire il calore delle persone a voi care, le vostre emozioni vi guidano nella giusta direzione. Le feste, i passatempi e le riunioni di famiglia o con gli amici saranno l’ideale per ricaricare le batterie. Uscite dal vostro guscio.

Oroscopo Branko 25 luglio 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): I vostri talenti da mediator vi serviranno anche per far cessare la creazione di conflitti intorno a voi. Il vostro comportamento eccessivo vi spinge al dispendio di energia, calmatevi… Oppure prendete tempo per recuperare successivamente.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Ci sono decisioni che dovranno essere prese e scelte da fare, non c’è tempo per aspettare. Siate pronti! Avete assolutamente bisogno di una vacanza e di tempo da soli per fare il punto.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Sarete molto più concentrati sulle questioni personali. Il guadagno finanziario è in vista. Sarete ancora più del solito in sintonia con le esigenze del vostro corpo. Approfittatene per rivedere la vostra dieta.

