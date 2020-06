Oroscopo Branko 24 giugno 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 24 giugno 2020

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Le stelle parlano di matrimonio, ma anche di problemi in questo campo, che possono sorgere all’improvviso. Luna in Cancro rende la donna Ariete emotiva, quasi isterica in amore.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Luna nuova positiva per affari, iniziative domestiche, brevi viaggi, discussioni, atti scritti (è tutta la primavera che scrivete, e non è finita). La fase già ottima di per sé assume un significato più profondo perché è in aspetto con Urano e Giove, come dire: fortuna.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): La vostra estate apre con Venere nel segno, presagio meraviglioso per gli amori esistenti, promessa meravigliosa per le persone sole: entro Ferragosto avrete un uomo o una donna accanto

Oroscopo Branko 24 giugno 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Da quando siete bersagliati dai pianeti in Capricorno vi sono comparsi dei difetti caratteriali che hanno complicato i rapporti professionali-associativi. Ma appena Luna mostra l’altra faccia, quella materna, tutto torna a posto.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Stanchezza fisica e mentale da allontanare con lunghe dormite (meglio se in una baita di montagna), giusto cibo, camminate mattutine di buon passo, (evitate pattini, Saturno fa cadere).

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Luna è diventata nuova in Cancro, un segno che serve ad allargare il giro di conoscenze, relazioni sociali, chiacchierare con gli amici la sera del più e del meno, magari senza la presenza del coniuge.

Oroscopo Branko 24 giugno 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Se non l’hanno ancora fatto state tranquilli che un po’ di fegato ve lo mangeranno quest’estate, stagione che mette la Bilancia come bersaglio dei transiti più aggressivi, ma anche liberatori.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Sconvolgente, per chi avrà la fortuna di conoscervi nell’intimo ora per la prima volta, la vostra passionalità. La prima settimana d’estate, iniziata con Luna benaugurante per progetti di lavoro, casa e qualche non troppo pretenzioso affare finanziario, vi presenta Marte al massimo della potenza sessuale.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): n marzo è iniziata un’era biblica, nessuno di noi avrà la vita di prima, come prima. E questo vi deve far rendere conto che quando vi propongono idee, progetti, o voi stessi lanciate le vostre, tutto può essere soggetto a correzioni, revisioni.

Oroscopo Branko 24 giugno 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Le quattro fasi lunari nel mese del Cancro non sono mai semplici per voi, ognuna tocca e riesamina un settore della vita. Luna nuova, che da ieri si oppone a Giove, è diretta al matrimonio, collaborazione d’eccellenza.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Donna Acquario in cima alla classifica delle donne che conquistano di più. Elegante e brillante, ma pure complicata con gli uomini quel tanto da renderla ancora più desiderabile.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): È la Luna del mare, dei sogni, delle speranze, delle attese. Attenti alle conoscenze anche professionali che farete in questi giorni sotto il segno del Cancro, possono arricchire la vostra esperienza con nuove proposte, strumenti, tecniche.

