Oroscopo Branko 23 giugno 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 23 giugno 2020

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Per tradizione oggi sarebbe il primo giorno d’estate, ma visto che il Sole è in Cancro da ieri, con gli auguri di una calda estate salutiamo pure Luna nuova, sempre nel campo della famiglia, che apre già in mattinata novità pure in amore.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Quest’anno il solstizio estivo apre alla grande una stagione che vi riserva occasioni di soldi e momenti emozionanti in famiglia, amore. Oggi, primo concreto segnale che qualcosa è in fase di rinnovamento.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Venere nel segno ha aperto ieri sera l’estate del vostro amore. E di una grande passione, nuova o ritrovata, parla anche Marte che sarà domenica 28 in postazione di conquistatore che non rinuncia.

Oroscopo Branko 23 giugno 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): A volte gli aggettivi che usiamo nelle previsioni possono sembrare eccessivi, teatrali, ma oggi in linea con le stelle possiamo dire che sarà un’estate esplosiva! Non solo per voi, per tutti, per la società.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Il Sole nel segno che vi precede è nascosto, non vi raggiunge con la sua energia, dovrete da soli coltivare l’ottimismo, la fiducia in voi stessi, ma non spingetevi fino alla vanagloria.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Appena si può partite per la Grecia, il vostro segno ha un profondo legame con quel mare, isole, città. Patria degli dei, del mito. Il loro messaggero era Mercurio, vostro astro guida, che apre stamattina congiunto a Luna nuova e in aspetto con Urano una nuova estate.

Oroscopo Branko 23 giugno 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Lavori in casa. La prima domenica d’estate non ha un’atmosfera di vacanza, ma chi si trova lontano dal solito ambiente (da evitare l’ambiente di lavoro) può gioire con Venere in Gemelli.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Sogno di una notte di mezza estate. Immaginate la vostra vita da qui al 17 dicembre. Giorno in cui Saturno tornerà definitivamente in Acquario, seguito da Giove, transiti che non permetteranno di fare quello che siete in grado di fare nel frattempo, a partire da oggi.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Ambizioni e sforzi daranno risultati, dovete proseguire con costanza, non pretendere subito chissà che gratifiche finanziarie, ma con Luna nuova potete ricominciare.

Oroscopo Branko 23 giugno 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Cominciamo bene Primo giorno d’estate, primo scontro (possibile) nei rapporti stretti, matrimonio, professione, associazioni d’affari, persone casuali.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Non c’è da fidarsi sempre e troppo della Luna, ma questa che apre l’estate è nuova, nasce in Cancro, segno che occupa il settore del lavoro.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Una stagione di emozioni, ritrovata fiducia nelle proprie capacità, voglia di rivincita in campo professionale e finanziario. Diciamo che gli affari partono già questa domenica sotto la benaugurante Luna nuova in Cancro, grande anche per questioni di famiglia, casa, figli.

