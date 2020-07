Oroscopo Branko 22 luglio 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 22 luglio 2020

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Coraggio figli di Marte! La stagione del Cancro si conclude mercoledì, serve un po’ di pazienza con Luna nuova-bis, che si forma oggi in Cancro e picchia contro di voi, insieme a Mercurio. Ritardi, intoppi burocratici, firme e accordi, niente funziona secondo i programmi.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Il giorno di oggi contiene le caratteristiche astrali per parlare di nuovo successo nelle imprese professionali, tante occasioni in affari, perfetta conclusione di iniziative intraprese, soluzioni in casa, firme eccellenti. C’è tale concentrazione di influssi stimolanti in 24 ore, da non poter escludere situazioni di caos.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Terzo giorno con Luna nel campo del patrimonio, tutte le questioni legate ai soldi sono in qualche modo protette pure da Mercurio nella stessa posizione, le cose andranno anche meglio domani quando inizia il fuoco dal Leone (Luna). Sarà felice Venere, innamorata folle, in mezzo ai due fuochi, Sole e Marte.

Oroscopo Branko 22 luglio 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Non è eccezionale avere due volte Luna nuova nel segno, succede negli anni bisestili, ma non succede spesso che Luna abbia tre forti opposizioni e una potente quadratura con i pianeti che incidono su ogni decisione.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Settimana più importante dell’estate, mercoledì arriva Sole nel segno, parte il vostro anno zodiacale, ma già domani crescono entusiasmo e voglia di amare. È certo con l’amore (da privilegiare) che dovete iniziare la stagione del compleanno, specie se siete in cerca dell’anima gemella.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Pazzia d’amore, o meglio, voglia di pazziare. I pianeti che regolano la vita sentimentale, Venere e Marte, non sono clamorosi, però il 23, 24 ci sarà una raffinata Luna nel segno e conquisterete con eleganza.

Oroscopo Branko 22 luglio 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Per Venere la state buttando troppo in filosofia, la ricerca di profondità sarà un bene per voi, ma noia per gli altri. Dovreste essere l’anima delle feste, di iniziative eleganti e divertenti. Per fortuna, oggi è l’ultimo lunedì difficile del Cancro, i transiti negativi culminano con Luna nuova che però annuncia un lavoro inedito, collaborazione, successo.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Arriva al momento giusto la seconda Luna nuova in Cancro, abbiamo già annunciato le novità che porterà in campo professionale, ma è una fase che richiede attenta valutazione della vostra persona, situazione finanziaria. Siamo in estate, sì, ma ci sono ancora obblighi da sistemare, debiti fatti in primavera, inverno.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Fatta Luna nuova in Cancro, stasera sarà completa, inizia la calda estate della vostra vita. Già domani Luna in Leone, mercoledì Sole inizia il transito della fortuna nel segno fratello e aumenta la forza di Marte, nel cielo dell’altro fratello, Ariete. È una riunione tra fratelli, conferma Venere, forse c’è qualcosa da spartire.

Oroscopo Branko 22 luglio 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): I problemi nelle collaborazioni e rapporti stretti sono stati così spesso annunciati che avrete tenuto sotto controllo la situazione, specie i soldi. È ciò che si augura Saturno, vostro grande pianeta, che chiude l’impossibile mese del Cancro con opposizione diretta di Sole e Luna nuova.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): È dal mese dei Gemelli che voi potete contare su Mercurio nel punto giusto del vostro cielo. Quello che governa il vostro lavoro, settore che è protetto anche da Marte e da Venere.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Dal settore amoroso e del divertimento, il Sole si sposta mercoledì nel campo del lavoro, professione, carriera, affari. Argomenti d’attualità nel vostro cielo, che oggi ottengono un premio dalla Luna nuova in Cancro, congiunta a Mercurio. Importante.

OROSCOPO BRANKO 21 LUGLIO 2020