Oroscopo Branko 22 dicembre 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 22 dicembre 2020

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Lavorerete facilmente sui vostri progetti più complessi. Sarete efficienti oggi. Vi troverete di fronte ad una situazione delicata. Tocca a voi metterci un punto finale, non esitate più!

Toro (21 aprile – 20 maggio): Non sforzatevi ad accettare inviti oggi… avete bisogno di un po’ ‘di pace e tranquillità. Potreste calmare la tensione nervosa trascorrendo un po’ ‘ di tempo nella natura – provate un po’ di giardinaggio, per esempio.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Avete l’intenzione di ottenere un riscontro positivo per gli sforzi compiuti il mese scorso. I festeggiamenti sono dietro l’angolo. E ne avrete motivo! Le malattie psicosomatiche e i disturbi lievi che presentate sono causati dalle vostre frustrazioni. Sarebbe un bene riconoscerli e affrontare il problema alla fonte.

Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Vi sentite più a vostro agio e ne siete consapevoli. Non sfruttate la vostra aura, lasciate che le cose seguano il loro corso naturale. Saranno gli altri a mettere dei freni sulla vostra vitalità. La gente pretende troppo da voi, o almeno è così che vi sentite.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Vi renderete conto che avete fatto bene a rispettare le vostre armi. Il successo è ormai a portata di mano. Avete bisogno di allontanarvi dalla routine, di rilassamento mentale, che vi manca in questo momento.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Un bisogno reale di azione vi spinge a prendere alcune decisioni immediate ma siate obiettivi quando lo farete. Una sferzata di energia massimizzerà la vostra energia. Vi sentirete più resistenti e soprattutto più inclini a dedicarvi a ciò che è veramente importante.

Oroscopo Branko 22 dicembre 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Continuate con i vostri piani. Seguite l’entusiasmo di ieri, le cose positive sono all’orizzonte. La vostra distrazione è in aumento e avete difficoltà a trovare una certa calma. Avete bisogno di fare più esercizio fisico.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Alternano nel miglior modo possibile tra attaccamento al passato e voglia di vivere. È necessario procedere verso il futuro. Siete tornati ad essere in piena forma e non riuscite a fermarvi. L’esercizio sarebbe l’ideale per rafforzare il vostro corpo.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Sarete liberi di agire come meglio credete oggi. Le azioni finanziarie sono molto favorevoli. La vostra mente è spumeggiante e troverete tutti i tipi di cose da fare. Siate sensibili.

Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Percepirete tutto come una sfida oggi: pensate davvero che sia un bene? La vostra energia è un bene prezioso, non sprecatelo per un nonnulla ma salvaguardatela per le cose che contano.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): La giornata scorrere rapidamente. Dovrete fare degli spostamenti, che saranno soddisfacenti. Una discussione con persone di grande esperienza vi farà probabilmente capire che i vostri eccessi sono dannosi.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Prenderete coscienza degli errori fatti in passato. Le circostanze vi consentono di ripararli. Vi rifiutate di accettare le vostre attuali debolezze, che è la causa della vostra stanchezza.

