Oroscopo Branko 20 giugno 2021: Ariete, Toro e Gemelli

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): La vostra mente creativa fi farà trovare una soluzione ad un problema fastidioso. Seguite il vostro intuito. Non lasciatevi consumare dalle necessità altrui, sarebbe dannoso per voi e non potete permettervelo.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Avrete la sensazione che le cose stanno procedendo troppo velocemente, ma i rapporti con gli altri vi permetteranno di tenere il passo. Siete felici con voi stessi e stabilite un equilibrio di vita. Fate sport, sarebbe una buona idea.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Vi sentirete più aperti ad altri modi di vedere la vita che differiscono dal vostro e questo vi aprirà nuovi orizzonti. La vostra suscettibilità vi metterà troppo sulla difensiva.

Oroscopo Branko 20 giugno 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Sarete molto inclini ad analizzare a fondo il vostro ego interiore, e questo vi permetterà di incanalare la vostra energia in modo costruttivo. Avete meno energia fisica in questo momento, ma passerà.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Troverete difficile fare i conti con la mancanza di sensibilità da parte di alcune persone e alla fine capirete che siete solo una pedina del loro gioco. Il movimento energetico dei pianeti vi motivano a migliorare la vostra salute interiore.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Ritrovate più serenità. È tempo di fare un passo indietro per quanto riguarda le ultime settimane. Sarete in ottima forma oggi, soprattutto se vi dedicate al vostro sport preferito. Approfittate della vita al massimo.

Oroscopo Branko 20 giugno 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Permettete ai vostri interlocutori di parlare senza interromperli. Sarete sorpresi delle loro reazioni! Una sensazione di stanchezza ostacola le vostre attività, ma la causa è insita nella vostra alimentazione. Una carenza di vitamina ne è anche la causa.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Troverete un insospettato terreno d’intesa con qualcuno nel vostro entourage. Il giudizio era stato troppo precipitoso… Siete troppo duri con voi stesso e alcuni riferimenti sono segni evidenti di stanchezza, che dovete trascurare ulteriormente.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Desiderate rimuovere tutti gli ostacoli incontrati sul vostro cammino, ma non mettete il carro davanti ai buoi, e fate le cose per bene. C’è troppo stress intorno a voi ed avete raggiunto il limite. Cercate piuttosto un’atmosfera serena e il riposo mentale.

Oroscopo Branko 20 giugno 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Riuscirete a portare a termine un progetto finanziario legato ad un acquisto importante. Una sferzata di energia rafforza la vostra energia di base. Avete più resistenza e siete più inclini a concentrarvi sull’essenziale.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Sapete approfittare al massimo della vostra vita, e gli altri vorrebbero somigliarvi. Usate questo pregio per andare d’accordo con chi vi sta vicino. Vi sentirete meglio, dovreste approfittarne per dedicarvi a voi stessi e alla vostra apparenza. Vi darà dei punti in più!

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Chi vi circonda è sconcertato dalla vostra obiettività, ma fate attenzione a non isolarvi. Attenti al vostro sistema digestivo, avete strafatto a tavola. Seguire una dieta potrebbe essere utile per ristabilire l’equilibrio.

