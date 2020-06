Oroscopo Branko 19 giugno 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 19 giugno 2020

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Vigorosa partenza in campo pratico, Luna perfetta per transazioni commerciali, iniziative nel ramo beni immobili. Tutti settori sottoposti all’influsso di Mercurio e Giove, ora non in sintonia. Per fortuna Venere sbarazzina alleggerisce le cose in famiglia, le vostre iniziative, infatti, vengono criticate da alcuni familiari.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Non avete ancora ottenuto quanto vi spetta e meritate nel lavoro? Preoccupati per l’esito di una questione finanziaria? Mercurio vi assiste in tutte le questioni scritte, Giove offre completa assistenza legale, Urano può sempre far scoppiare qualcosa di nuovo e inaspettato, la vostra estate sarà ottima.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Ancora qualche giorno di attesa, di programmazione, di ricerca di occasioni e persone, posti dove creare e dove vivere. Appena Marte lascerà il segno dei Pesci ed entrerà in Ariete, ritroverete le ali per volare.

Oroscopo Branko 19 giugno 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Siamo alle porte dell’estate, vostra stagione, Luna taurina è già calda e appassionata per il vostro amore. Potete respirare di nuovo nel lavoro, si semplificano gli adempimenti burocratici, merito delle amicizie.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Non è buona la Luna, non facile Urano, e Saturno preme ancora sulle collaborazioni, ma puntigliosi e orgogliosi come siete, continuate a insistere, quando sarebbe tutto più facile con Luna in Gemelli venerdì e sabato.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Luna in Toro fino a domani sera, nel punto più brillante del cielo, insieme a due pianeti in scatto fortunato, Urano e Giove. Il genio lavorativo della Vergine e circostanze di favore facilitano incontri con gente che può darvi sostegno pratico decisivo per la riuscita di un affare.

Oroscopo Branko 19 giugno 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): l periodo è indicato per spartizioni di beni, accordi economici anche con ex coniuge ed ex socio, per scioglimento di società, conclusione di collaborazioni professionali.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Le opposizioni non vi sorprendono, non vi spaventano, fanno parte della vostra vita, e quelle che si presentano oggi sotto Luna in Toro sono vecchie conoscenze.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): roppo ansiosi i coniugi e i giovani innamorati, pure gli amanti segreti che finora hanno resistito alla provocazione di Marte in Pesci, che prosegue qualche giorno.

Oroscopo Branko 19 giugno 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): La primavera del vostro amore si conclude con questa profumata Luna in Toro: pino, menta, oleandro, acacia Profumi vostri, oggi rendono romantica l’atmosfera nella vita di coppia, Giove e Marte in aspetto amoroso, pure i coniugi avranno un’ora di passione.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Il problema domestico che annuncia pure oggi Luna in Toro non è nuovo, come non sono nuove le tensioni nei rapporti genitori-figli, voi dunque sapete come affrontare la situazione.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Se siete bravi come si dice, vincerete una bella partita. Per molti la prima della primavera, a cui seguiranno altri successi in estate, dalla Luna nuova di domenica 21.

OROSCOPO BRANKO 18 GIUGNO 2020