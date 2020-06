Oroscopo Branko 18 giugno 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 18 giugno 2020

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Dopo aver inaugurato la settimana nel segno, Luna oggi va in Toro, favore non da poco per gli affari finanziari, ora instabili e le cause le conoscete. Mercurio opposto a Giove, ragione astrologica, ma perché si è arrivati alle incomprensioni nella professione e con persone vicine, lo sapete voi.

Toro (21 aprile – 20 maggio): L’acqua di giugno rovina tutto? Quanti proverbi mettono in guardia dalla troppa acqua in un mese in cui matura la frutta, cresce il grano, ma quest’ultima Luna di primavera nel segno è acqua benefica per i guadagni. Voi conoscete i segreti dei soldi, sapete come, dove realizzarli, Giove aggiunge ciò che serve: fortuna.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Quasi impossibile negarvi favori (nonostante la bravura ne avete bisogno pure voi), accompagnate le richieste con certi sguardi Gli uomini che trattano affari con donne Gemelli credono addirittura di aver fatto breccia nel loro cuore. Ma fanno bene a insistere con gentilezza: due anime albergano nel cuore di lei.

Oroscopo Branko 18 giugno 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): È importante sapere che Luna cambia da negativa a molto positiva in mattinata, programmate incontri di lavoro e di affari, in tarda mattinata quando sarà passata l’acidità di stomaco.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Non avete ragione di lamentarvi così, il mese dei Gemelli vi avrà gratificato con ottimi aspetti pure per mantenere sotto controllo la situazione professionale e finanziaria. Essere riusciti a restare a galla in momenti così difficili è un successo personale, che oggi dovete difendere.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Morbida carezza lunare sostituisce la stranezza di Venere indecisa, una scintilla passionale è accesa dal trigono Luna in Toro con Giove in Capricorno con Plutone, campo della fortuna.

Oroscopo Branko 18 giugno 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Questa è una foto che manda Nettuno in Pesci: voi circondati da personaggi strani, eccentrici, che poco o nulla hanno a che fare con il vostro stile, la vostra personalità, in più tutto accade nell’ambiente del lavoro.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Paese mio che stai sulla collina, disteso come un vecchio addormentato Che voglia di tornare, canta Teresa De Sio, in quel posto dell’infanzia, prima gioventù, prime palpitazioni d’amore.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Bene il lavoro, cioè le iniziative pratiche da avviare sotto una Luna precisa, matematica, tecnica. In mattinata si accosta a Urano in Toro, transito che aiuta lavori strutturali se dovete sistemare immobili. Ma è ottimo pure per moderni mezzi di lavoro, cosa che giungerà gradita ai giovani del segno.

Oroscopo Branko 18 giugno 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Questa primavera avete battuto il vostro record di mal di testa. Oggi Luna va in Toro e non sarà più infiammata come ieri. Ma pure nel prossimo futuro seguite seriamente i segnali di debolezza perché vi attende un lungo transito di Marte in Ariete.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Al servizio di Venere non è mai sottomissione, anzi. Sapeste quanto siete invidiati perché la dea dell’amore e dell’arte mostra speciale attenzione per il vostro segno. Donne svegliatevi se siete alla ricerca del principe!

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): State entrando nella fase calda dell’anno, mentre il Sole si avvicina al Cancro, domenica sarete già nella nuova fase professionale. Cominciate a smuovere il terreno con Luna in Toro, il 19 vi concentrerete su famiglia e figli, ma pure genitori e nonni.

