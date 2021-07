Oroscopo Branko 17 luglio 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 17 luglio 2021

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): La vostra prospettiva realistica si basa sulla fiducia che motiva il gruppo, sarete in buona compagnia. La vostra mente vortica in tutte le direzioni, il che è faticoso. Prendete le cose un passo alla volta e ricaricate le batterie in un ambiente tranquillo.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Il buon umore prevarrà e sarete bravi a essere ricettivi a chi vi circonda. Concedetevi pause, in quanto non vi curate abbastanza bene del vostro fisico. Attenti ai crampi muscolari e ai movimenti sbagliati.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Sarete sulla cresta dell’onda per tutto il giorno. La vostra naturale inclinazione consente di evitare preoccupazioni. Ci sono segni di problemi con il sistema digestivo, quindi sarebbe una buona idea ridurre i grassi nella vostra dieta.

Oroscopo Branko 17 luglio 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Sentite la necessità di concentrarvi su ciò che è conta veramente. Non abbiate paura di mostrare il vostro talento per l’improvvisazione. Oggi è il giorno perfetto per fare un piccolo viaggio… anzi, ciò diventerà assolutamente necessario oggi!

Leone (23 luglio – 23 agosto): La vostra routine quotidiana sembrerà meno ingombrante ed uscire indenni è nel vostro interesse… Uno stile di vita sedentario non fa per voi, avrete bisogno di fare movimento. Riprendere lo sport sarebbe auspicabile per darvi forza.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Il buon umore prevarrà e sarete bravi a essere ricettivi a chi vi circonda. Concedetevi pause, in quanto non vi curate abbastanza bene del vostro fisico. Attenti ai crampi muscolari e ai movimenti sbagliati.

Oroscopo Branko 17 luglio 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Se davvero volete fare il paladino della giustizia, non esagerate. Mantenete la calma. Saturno vi aiuterà a mantenere alta i vostri livelli di energia e il carico di lavoro si stabilizzerà.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Attirerete nuove conoscenze che costituiranno una risorsa positiva per il futuro. Siate aperti alle nuove idee. Sentite il bisogno di moderare le vostre azioni e sarà un bene. Ascoltate i vostri istinti più profondi e dimenticate le onde negative di ieri.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Usate la vostra immaginazione per allontanarvi dalla routine. La fuga vi tende la mano. La vostra energia vi incita al dialogo e gli scambi riscaldano il cuore e migliorano il vostro morale.

Oroscopo Branko 17 luglio 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Il buon umore prevarrà e sarete bravi a essere ricettivi a chi vi circonda. Concedetevi pause, in quanto non vi curate abbastanza bene del vostro fisico. Attenti ai crampi muscolari e ai movimenti sbagliati.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Vi sentirete più aperti ad altri modi di vedere la vita che differiscono dal vostro e questo vi aprirà nuovi orizzonti. La vostra suscettibilità vi metterà troppo sulla difensiva. Un interesse importante sarà per arrivare ma dovrete essere pazienti se alla fine volete vincere alla grande.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): La facilità con cui un certo problema si risolverà vi metterà le ali. Vecchie emozioni saliranno in superficie e di conseguenza faticherete a controllare i nervi quando parlerete. La comunicazione vi permetterà di perfezionare i vostri progetti futuri, siate quindi ricettivi agli altri. Anche le conversazioni banali sono produttive.

OROSCOPO BRANKO 16 LUGLIO 2021