Oroscopo Branko 16 luglio 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 16 luglio 2021

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Se agite in modo semplice, sarete in grado di gettare le basi per i vostri obiettivi. Buttatevi. Dovreste migliorare il tono muscolare. Il vostro altruismo vi ha un po’ preso la mano. Riposate e pensate un po’ di più a voi.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Il vostro rapporto con i bambini e i giovani sollevano il vostro morale. Indossare una maschera non fa per voi. Se uscite, tenete i piedi per terra e non assumete di essere invincibili… Non ci sono sintomi di carenze vitaminiche.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Non prendervi troppo sul serio. Prendete tutto alla lettera, il che è un peccato. State consumando le vostre riserve… Optate per la moderazione prima di non sapere più cosa pensare, ciò vi agiterebbe.

Oroscopo Branko 16 luglio 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Avrete una buona notizia. Il vostro umore sarà determinante nel raggiungere i vostri obiettivi, procedete così. Uscire fuori dal seminato vi permetterà di tirare su il vostro morale. Sul fronte fisico, trarrete benefici nell’assumere più liquidi per depurare i vostri reni.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Il vostro morale è promettente, quindi sfruttatelo al meglio per far valere i vostri diritti. Tutto tornerà a posto se agirete. La vostra attuale sensazione di letargo è dovuta alla mancanza di esercizio fisico.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Questo giorno è sotto il segno della famiglia e del gruppo. È il posto migliore per ricaricare le batterie. Il vostro stato emotivo influisce sulla vostra vitalità più del solito. Rivolgetevi agli altri e cercate di comunicare.

Oroscopo Branko 16 luglio 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Le vostre idee sono più chiare ed è giunto il momento di prendere una decisione che implica un impegno a lungo termine. Avete gli strumenti necessari per affrontare e risolvere le preoccupazioni che vi turbano in sordina e bloccando i vostri livelli di energia.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Sarete al centro della scena e non avrete difficoltà a convincere gli altri a lavorare con voi. Evitate accese discussioni, che minano la vostra energia. Vincerete, non temete.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Avrete l’opportunità di fare delle scoperte su voi stessi attraverso le vostre reazioni. Malgrado le passeggere sensazioni di stanchezza, beneficerete di una buona forma oggi. Ridate energia al vostro corpo con l’esercizio.

Oroscopo Branko 16 luglio 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Le attività di gruppo e il lavoro di squadra saranno molto positivi per il vostro ego. Rischiate di consumare chi vi circonda! Controllate i vostri nervi e quelli degli altri!

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): La vostra capacità di convincere farà dei miracoli per farvi uscire da una situazione imbarazzante. Sarete in grado di contare sulle vostre risorse. Siete in grandissima forma, ma lo sarete ancor di più se assumerete più liquidi tra i pasti.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Siate determinati se la tentazione diventa troppo forte per voi… state trovando difficoltà a mantenere la calma oggi! Siete in migliore forma e maggiormente in grado di affrontare ciò che deve essere affrontato. Non impantanatevi in discussioni futili.

OROSCOPO BRANKO 15 LUGLIO 2021