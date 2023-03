Oroscopo Branko 16 marzo 2023: Ariete, Toro e Gemelli

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Hai l’impressione di tergiversare attorno ai tuoi obiettivi. Una volta ti concentri sui dettagli, la volta dopo non segui che il tuo istinto. Trovare la giusta via di mezzo risulterà più difficile del previsto. Abbi pazienza, presto farai un importantissimo passo avanti, forse non più tardi di domani.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Sapere quello che vuoi è sicuramente una buona cosa, a parte quando non corrisponde esattamente con quello che ci si aspetta da te. Hai difficoltà a trovare una soluzione a questo dilemma e le responsabilità ti impediscono di seguire il cuore. Cerca tuttavia di non reprimere i tuoi istinti. Se ora affronti la realtà invece di evitarla, più tardi avrai delle opportunità migliori.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): hai una straordinaria abilità intuitiva che ti permette di trovare la giusta soluzione a un determinato problema. Anche se dici a chi ti sta intorno che non è niente di speciale, in realtà puoi trovare la soluzione ai problemi più complessi, come un ago in un pagliaio. Mantenendo una visione chiara di come devono andare le cose, avrai tutte le possibilità di ottenere quello che desideri.

Oroscopo Branko 16 marzo 2023: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): sei come un parafulmine che attira l’elettricità in ogni dove. Allora se il fulmine non ti riporta coi piedi per terra, il lampo di luce dovrebbe non soltanto aprirti gli occhi, ma soprattutto mostrare tutto quello che si trova nel tuo campo visivo. Poco importa la direzione che prendono i tuoi pensieri, la tua mente è saldamente legata a loro, e riuscirai a superare una tappa che ti prefiggevi da tanto tempo.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Talvolta si dice che il modo migliore di trattare le persone che si amano, è di lasciarle libere. Se le metterai in gabbia, vorranno fuggire. Ma se c’è abbastanza fiducia, vorranno godersi la loro libertà e al contempo restare con te. Mantenere la propria influenza a lungo andare non è mai soddisfacente. Forse avresti bisogno di rivalutare certi tuoi valori profondi.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Potresti aver bisogno di ascoltare ancora lo stesso messaggio prima di prendere davvero in conto il suo significato. Non vuol dire che sei lento, ma piuttosto che in questo periodo hai delle difficoltà a cambiare le tue abitudini, pur sapendo che è nel tuo interesse.

Oroscopo Branko 16 marzo 2023: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): sei il re del paradosso e cerchi il lato positivo in ogni cosa, ma allo stesso tempo vuoi evitare di farti trarre in inganno dalle concezioni troppo semplicistiche. Parallelamente, il tuo attaccamento alla verità non può essere lasciato da parte, devi prendere in considerazione tutte le possibilità, e poi fare una scelta che ti accompagnerà per molto tempo.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): potrebbe esserci qualcosa che interrompe la tua routine e che ti tiene sulla corda. Ma allo stesso tempo ti trovi in un periodo di eccitazione che ti allontana dalla fatica del lavoro. Il peso delle cose da fare probabilmente ti metterà un po’ in difficoltà per stabilire una nuova direzione da cui al momento stai prendendo le distanze.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): ti senti un po’ ansioso perché hai l’impressione che qualcuno non sia del tutto sincero con te. Un po’ come se conoscessi intimamente un amico e che tutto ad un tratto notassi dei dettagli che non si addicono minimamente al personaggio. Non sai più se credere a quello che hai visto di recente o a quello che sapevi già da prima.

Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Hai finalmente lasciando andare ciò che ti tratteneva nel passato. Potrai rimettere in gioco la tua creatività, pensando a dei grandi progetti e idee originali per domani. La domanda più importante è se riuscirai a trasmettere questa passione al tuo entourage, affinché possa coglierne i motivi d’interesse.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): potresti avere qualche momento difficile a causa della tua tendenza a prendere le cose troppo sul serio. Eppure, hai una grande voglia di leggerezza e spensieratezza… La fretta e l’aggressività ti riporteranno indietro finché non rimetterai in discussione la tua strategia, trovando gli aggiustamenti necessari.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Chiunque si frapponga nel cammino della tua gratificazione avrà una sorpresa quando ti mostrerai pronto al conflitto. Non sei dell’umore adatto per sopportare i giudizi arbitrari o ingiusti. Oggi la tua forza emotiva è più forte del solito e forse dovresti fissare dei limiti per fare in modo che questo non ricada su di te in un secondo momento.

