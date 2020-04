Oroscopo Branko 14 aprile 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 14 aprile 2020

da brankoelestelle.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Le tue feste sono all’insegna della serenità in famiglia. L’oroscopo di Branko anticipa una buona energia grazie ai favori di Mercurio e della Luna. Unico consiglio: sii prudente e cerca di non avere troppo la testa fra le nuvole!

Toro (21 aprile – 20 maggio): Si prospetta una giornata allegra da passare con i tuoi famigliari. In questi giorni hai buoni amici tra i pianeti, come Giove che procurerà a qualcuno interessanti occasioni provenienti da lontano e Venere, protettore ora delle tue finanze.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): L’oroscopo di Branko preannuncia un periodo molto fortunato in amore. Qualche Gemelli potrebbe perfino fare un incontro sensuale, seppure, al momento, soltanto virtuale. Non fatevelo sfuggire, perché con una piccola spinta di Saturno potrebbe diventare qualcosa di importante.

Oroscopo Branko 14 aprile 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): L’astrologo Branko ti incoraggia a sfruttare questa giornata per trascorrere una giornata di puro relax. Esci da un periodo piuttosto turbolento e questa settimana ti metterà di fronte a nuove problematiche. Ricarica le batterie!

Leone (23 luglio – 23 agosto): Ti lasci alle spalle una Pasqua molto gradevole, ma domani secondo l’oroscopo di Branko potresti essere disturbato da troppi pensieri e preoccupazioni. Cerca di distogliere la mente e goderti la festa, perché presto dovrai fare i conti con discussioni accese sul lavoro.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Il popolare astrologo Branko prevede una giornata ideale per esprimere il tuo spirito artistico. Anche se sei notoriamente un tipo razionale e pratico, questo lunedì potresti avere voglia di dedicare del tempo ad attività più creative.

Oroscopo Branko 14 aprile 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): In famiglia la tua situazione è molto più serena rispetto ai giorni precedenti e domani puoi concederti una giornata tranquilla insieme al coniuge. Il consiglio dell’oroscopo è quello di ricaricare le pile in vista di una settimana più impegnativa.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Le stelle vi invitano ad approfittare di queste feste per staccare la spina dai problemi quotidiani e dedicare del tempo al puro relax. Perché non progettare un bel viaggio per quando l’emergenza del Coronavirus sarà superata?

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Secondo le previsioni astrali di Branko molti di voi potranno ritrovarsi a dover affrontare questioni relative alle case e al patrimonio di famiglia. Anche se avrete i favori delle stelle, cercate di muovervi con prudenza!

Oroscopo Branko 14 aprile 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): È molto probabile che alcuni Capricorno debbano discutere animatamente in famiglia, per difendere il proprio rapporto sentimentale, malvisto dai parenti. L’astrologo Branko vi esorta a non forzare la mano, ma lasciare piuttosto che le acque si calmino da sole.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Ti aspetta una giornata da dedicare interamente al rilassamento. Forse hai avuto dei giorni faticosi, fatto sta che sei un po’ sottotono e dovrai sfruttare i giorni di festa per recuperare l’energia perduta.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Secondo il tuo oroscopo, domani potresti fare incontri importanti online. Le stelle ti invitano a non chiuderti a riccio, ma di aprirti e sfruttare la giornata di domani per stringere delle amicizie virtuali. Potrebbero regalarti qualche sorpresa

OROSCOPO BRANKO 13 APRILE 2020