Oroscopo Branko 13 aprile 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 13 aprile 2020

da brankoelestelle.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Mercurio è dalla tua parte e ti aiuta nei rapporti famigliari, specialmente quelli con i figli. La Luna favorevole, poi, ti regala energia in più che dirotterai verso il partner.

Toro (21 aprile – 20 maggio): La Luna contraria ti obbliga a muoverti con prudenza in famiglia. Anche se sarete tutti in casa il favore di Giove ti stimolerà a valutare orizzonti inesplorati.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Nei prossimi giorni ti andrà sempre meglio, perchè Mercurio lascerà il segno dei Pesci e, verso il 25 del mese, La Luna farà il suo ingresso nel tuo cielo.

Oroscopo Branko 13 aprile 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Finalmente un po’ di serenità raggiungere la casa dei nati in Cancro. Il suggerimento di Branko è quello di passare le giornate progettando un futuro viaggio con il partner. Perché non sfruttare questo tempo casalingo per sognare la prossima meta insieme? Anche la salute è in ripresa.

Leone (23 luglio – 23 agosto): L’oroscopo di Branko anticipa giornate molto passionali, grazie ai favori di una Luna intrigante. Se sei single approfittane per lanciarti nel mondo social e stringere nuove amicizie. I Leone impegnati, invece, dovranno evitare ogni tipo di distrazione, se non vorranno incappare in discussioni familiari.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Mercurio, il tuo protettore, è tornato dalla tua parte e ti ha regalato la concentrazione e la lucidità che ti era mancata nei giorni scorsi. Secondo il popolare astrologo Branko ti aspettano giornate molto produttive.

Oroscopo Branko 13 aprile 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Per l’astrologo Branko si preannuncia una giornata serena. Una raccomandazione che ti viene dalle stelle è quella di chiarire in famiglia le questioni riguardanti beni in comune, soprattutto se ci sono di mezzo genitori anziani.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Il famoso astrologo istriano ti invita a sfruttare la giornata per staccare la spina dal lavoro, dagli impegni quotidiani e dalle questioni familiari. Non si può viaggiare e nemmeno fare una gita fuori porta, ma questo oroscopo ti consiglia comunque di evadere con la testa.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Stai vivendo un periodo molto interessante, specialmente dal punto di vista delle attività intellettuali, come lo studio e l’approfondimento. Tra poco avrai anche Mercurio favorevole che ti regalerà una marcia in più.

Oroscopo Branko 13 aprile 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Mercurio ha raggiunto il Sole in Ariete: cosa significa per te? Per l’astrologo di Branko la tua relazione amorosa, che ti appaga moltissimo, potrà non piacere a qualche tuo familiare. Cerca di non innervosirti troppo e concedi loro un po’ di tempo, vedrai che a poco a poco cambieranno idea.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Secondo l‘oroscopo di Branko, passerai una giornata all’insegna dell’allegria. Con Venere e Marte in buon aspetto, e a breve anche la Luna, chissà che qualche Acquario non decida di progettare un matrimonio o una convivenza!

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): L’oroscopo di Branko ti incoraggia ad approfittare di questi momenti per un po’ di relax e di evasione mentale, perché dopo questi giorni ti aspetta un periodo impegnativo. Mercurio in Ariete, infatti, ti spronerà a concretizzare quei progetti che hai ideato finora. È il momento di passare alla fase operativa!

