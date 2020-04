Oroscopo Branko 12 aprile 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 12 aprile 2020

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Mercurio entrerà nel segno: secondo l’oroscopo di Branko vuol dire un dialogo migliore con i figli e la voglia di condividere del tempo piacevole insieme. Ti aspetta un weekend all’insegna della serenità e del divertimento in famiglia.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Mercurio, il pianeta della comunicazione, farà il suo ingresso nel segno dell’Ariete. Questo fine settimana avrai la tendenza a chiuderti nel tuo malumore e non voler dialogare con nessuno.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): L’astrologo istriano Branko anticipa un oroscopo molto fortunato. Mercurio ti sarà amico e sosterrà tutti i rapporti interpersonali: da quelli amorosi, passando per la famiglia fino ad arrivare alle relazioni di lavoro.

Oroscopo Branko 12 aprile 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Dovrai fare molta attenzione perché Mercurio nel segno dell’Ariete, ti renderà la vita difficile. In particolar modo a farne le spese saranno i nativi del Cancro che stanno affrontando una causa di separazione e divorzio e devono prendere decisioni delicate riguardo ai figli.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Si prospetta per te, Leone, una giornata entusiasmante grazie al sostegno del Sole, tuo amico. Ad aggiungersi anche Mercurio che entrerà nel segno dell’Ariete. Secondo l’oroscopo di Branko avrai una gran voglia di esplorare nuove strade.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Finalmente Mercurio lascia la sua posizione ostile: questo spostamento secondo l’oroscopo di Branko ti alleggerirà la vita. Ritroverai la lucidità che ti appartiene per diritto di nascita e, se saprai rimboccarti le maniche e darti da fare, potrai ottenere buoni risultati nel lavoro.

Oroscopo Branko 12 aprile 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Dovrai essere più guardingo del solito, soprattutto in ambito professionale. Mercurio ti sarà contro e ti potrebbe giocare qualche brutto scherzo sul lavoro. Hai per caso dei colleghi che vorrebbero il tuo posto?

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Il consiglio dell’oroscopo di Branko è quello di metter impegno nel lavoro. Mercurio in Ariete ti provocherà non poco fino a costringerti a usare prudenza, se vorrai ottenere dei risultati soddisfacenti.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Sarai protetto da un Mercurio amico che ti regalerà rinnovato entusiasmo. In modo particolare il pianeta dei Gemelli ti stimolerà nuove idee, lo studio e la voglia di approfondire gli argomenti. Saranno avvantaggiati anche i Sagittario a contatto con i bambini.

Oroscopo Branko 12 aprile 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Mercurio raggiungerà il segno dell’Ariete e secondo l’oroscopo di Branko questo significherà per te contrasti in famiglia. Forse la relazione sentimentale appena nata non ha ricevuto il consenso che speravi fra i parenti e dovrai avere un po’ di pazienza per recuperare la serenità in casa.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Mercurio sarà in buon aspetto e vi aiuterà nelle situazioni in cui dovrai esprimere tutte le tue capacità comunicative. L’astrologo Branko preannuncia la buona riuscita di contratti e trattative in corso da tempo.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): È tempo di concretizzare le idee che hai in testa da mesi. Questo Mercurio in Ariete ti mette alle strette e ti sollecita, con decisione, nel portare a compimento i progetti in corso, nello stringere accordi o firmare contratti.

