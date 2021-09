Oroscopo Branko 13 settembre 2021: Ariete, Toro e Gemelli

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): La vostra sensibilità vi permetterà di capire un problema complesso di una persona nel vostro entourage. Gli eccessi di tavola causano un aumento di peso. Moderate il vostro approccio, è necessario eliminare alcuni alimenti e fare esercizio fisico, vi sentirete poi più dinamici.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Sarete molto richiesti oggi. La giornata di oggi rischia di farvi girare la testa! Dovreste riorganizzare la vostra routine quotidiana per trovare un migliore equilibrio e uno stile di vita moderato, più in sintonia con la vostra personalità.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Non avrete il tempo per tirarvi indietro, dovrete agire in fretta! Evitate le correnti d’aria e gli sbalzi di temperatura. Avete bisogno di dormire per ricaricare le batterie.

Oroscopo Branko 13 settembre 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): L’atmosfera è allegra e armoniosa. Non sarete delusi da chi vi circonda e i festeggiamenti sono in vista. La vostra forma migliora sempre più e sarete soddisfatti dei vostri sforzi. Riducete i dolci, non sono una giusta ricompensa.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Avrete la possibilità di cambiare idea su una decisione che è stata presa troppo in fretta e sarà una giornata produttiva. Siete in vetta ma sarebbe una buona idea modificare delle cattive abitudini che avete preso, vi senterete meglio.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): L’atmosfera è costruttiva e gratificante per quanto riguarda le relazioni personali e la fortuna vi permetterà di creare nuovi contatti. State perdendo troppo tempo su questioni insignificanti, il che è faticoso. Non è necessario continuare a cercare il motivo della vostra stanchezza.

Oroscopo Branko 13 settembre 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Il vostro rigore morale vi farà formulare giudizi sulle persone che vi circondano ma cercate di non essere troppo duri. Sentirete una reale necessità di sfruttare al massimo i piaceri della vita – seguite le vostre esigenze.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Il buon umore prevarrà e sarete bravi a essere ricettivi a chi vi circonda. Concedetevi pause, in quanto non vi curate abbastanza bene del vostro fisico. Attenti ai crampi muscolari e ai movimenti sbagliati.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Non prendete pettegolezzi per fatti, raccogliete più informazioni prima. Potrete vivere alcuni inconvenienti minori che vi aiuteranno a capire che potreste apportare alcuni miglioramenti per la vostra salute e benessere. Non trascurate uno stile di vita sano.

Oroscopo Branko 13 settembre 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Venere facilita le discussioni intime. Questo è il momento di sviluppare la vostra relazione con delicatezza. Gli sforzi sono ben ricompensati. Fareste bene ricordare questo motto. Concedetevi una serata di totale relax.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Oggi sarete sottilmente esigenti. Non avrete difficoltà a convincere, mobilitare e motivare coloro che vi circondano. Nonostante alcuni momenti di stanchezza passeggeri, sarete in buona forma. Bevete molta acqua per mantenere la vostra energia.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Le vostre iniziative avranno ripercussioni positive. Quindi, vi sentite pronti a superare gli ostacoli, il morale è buono intorno a voi, e sarete efficace con risultati tangibili.

