Oroscopo Branko 12 settembre 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 12 settembre 2021

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Sarebbe inutile lottare ostinatamente contro i cambiamenti che sapete di dover fare. Va tutto bene, non vi negate una boccata d’aria – vi farà sentire meglio dentro e fuori.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Il vostro modo di esprimervi potrebbe rendervi impudenti, supererete degli ostacoli interessanti, la vostra audacia avrà i suoi frutti! Vi sentite in piena forma, perché siete felici, ma il vostro corpo ha ancora bisogno di un po’ di riposo.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Sarebbe una buona idea non fidarvi di alcune persone, quindi siate selettivi. Le stelle vi proteggono dall’essere sopraffatti dalla stanchezza e avete il vento in poppa. Continuate a procedere, ma non fate un passo al momento sbagliato!

Oroscopo Branko 12 settembre 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Prenderete coscienza degli errori passati e avrete bisogno di confidarvi con qualcuno. Non tiratevi indietro. Avrete le mani libere e più fiducia da parte di chi vi circonda per riuscire a mettere alla prova le teorie.

Leone (23 luglio – 23 agosto): La giornata si prospetta scorrevole e potrebbe comportare spostamenti che saranno soddisfacenti. Parlare con le persone con più esperienza potrebbe farvi capire che forse i vostri eccessi sono dannosi.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Il vostro senso comune vi guida nella giusta direzione. Alcuni la chiamano fortuna, è razionalità. Abbandonate alcune abitudini che non vi aiutano. Sarebbe una buona idea rivedere le vostre abitudini alimentari.

Oroscopo Branko 12 settembre 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Le vostre prospettive a lungo termine stanno diventando sempre più chiare e relativizzate meglio ciò che vi fa innervosire. Riuscite a controllare meglio le vostre emozioni e a guadagnare energia. Vi sentirete più in forma, ora che gestite meglio le vostre riserve.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Dovrete fare delle concessioni che non avevate previsto e vi si apriranno nuove porte. Non caricate tutto sulle vostre spalle. Delegate alcuni compiti prima di sentirvi sopraffatti.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): La vostra prospettiva realistica vi aiuterà a mettere le vostre aspettative in prospettiva. Siate pazienti e concentratevi sulla qualità piuttosto che sulla velocità. Siete pronti per la sfida delle mansioni domestiche di base… Siete in buona forma, soprattutto fisica.

Oroscopo Branko 12 settembre 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): La vostra fiducia in voi troverà motivo di crescita. Una verità su un conoscente verrà svelata. State diventando fisicamente più forte, è il momento di iniziare a praticare dello sport e dell’esercizio fisico, non siate sedentari!

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Avete l’intenzione di saperne di più circa una persona che vi è vicina… Siate discreti! Avete un irresistibile desiderio di assaporare i piaceri della vita, ma siete in difficoltà perché non siete in grado di rilassarvi.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Avete fatto bene a compiere uno sforzo e oggi sarete lieti di averlo fatto. Le circostanze vi danno ragione. Avete bisogno di tempo per rilassarvi adeguatamente, prima che lo stress prenda il sopravvento.

OROSCOPO BRANKO 11 SETTEMBRE 2021