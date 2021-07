Oroscopo Branko 12 luglio 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 12 luglio 2021

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Alcuni penseranno che cercate brighe, invece si tratta semplicemente di un bisogno di perfezione. La vostra vitalità sarà onnipresente e nulla vi fermerà! Trarreste benefici ad assumere liquidi con maggiore regolarità.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Riceverete delle buone notizie. Quindi, aprite la vostra posta senza preoccuparvi! Non rassegnatevi troppo facilmente. Vi sentirete meglio se compirete uno sforzo su di voi. Rallentate i vostri ritmi.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Sarete completamente liberi di esprimere ciò che avete in mente ottenendo risultati positivi. Non state assumendo abbastanza vitamine e ciò vi sta rallentando. Controllate la vostra salute e mangiare più frutta rossa.

Oroscopo Branko 12 luglio 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): L’atmosfera è allegra e armoniosa. Non sarete delusi da chi vi circonda e i festeggiamenti sono in vista. La vostra forma migliora sempre più e sarete soddisfatti dei vostri sforzi. Riducete i dolci, non sono una giusta ricompensa.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Le vostre argomentazioni sono diventate più chiare e più pertinenti. È il momento di parlare di ciò che vi preoccupa. Un massaggio sarebbe perfetto oggi… I vostri dolori sono il risultato della vostra tensione interiore.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Se tenete fede ai vostri valori, vivrete il giorno più bello in assoluto, non ascoltate nessun altro. L’equilibrio è maggiormente a portata di mano. Prendete il tempo prima di reagire e tutto si risolverà… La vostra prospettiva ne è il motivo.

Oroscopo Branko 12 luglio 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre):Le persone intorno a voi saranno meno prevedibili del solito. Assicuratevi di analizzare le proposte con attenzione. State in piena forma, ma le cose potrebbero andare ancora meglio mantenendo una dieta equilibrata.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Le vostre iniziative avranno ripercussioni positive. Vi sentite pronti a superare gli ostacoli, il morale è buono intorno a voi, e sarete efficace con risultati tangibili.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Le esigenze di chi vi circonda richiedono la vostra attenzione. Attenti agli abusi. Tornerete ad essere in forma grazie al vostro ottimismo. Potreste beneficiare dei buoni propositi che prenderete.

Oroscopo Branko 12 luglio 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Perseguite il vostro percorso in un momento positivo. Seguite il vostro entusiasmo e sbloccate la situazione! Dovreste cercare di evitare di essere troppo duri con voi stessi. In genere scavate troppo in profondità nelle tue riserve.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Fate uno sforzo con voi stessi se la tentazione è troppo forte… trovate difficoltà a mantenervi in equilibrio emotivo oggi. Vi sentite in migliore forma e abbastanza stabili per affrontare ciò che deve essere affrontato. Non sprecate le vostre energie nelle parole vane.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Le attività di gruppo e il lavoro di squadra saranno molto positivi per il vostro ego. Rischiate di consumare chi vi circonda! Controllate i vostri nervi e quelli degli altri!

