Oroscopo Branko 11 maggio 2023

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Oggi la tua vita amorosa si trova in una posizione privilegiata, con conseguenze positive sul tuo morale. Supererai facilmente le difficoltà, dando prova di diplomazia. Se in questo momento stai cercando di vendere o riordinare qualcosa, il carisma sarà la tua carta vincente. Tuttavia, questa giornata non sarà all’insegna dell’esuberanza e degli eccessi.

Toro (21 aprile – 20 maggio): ti senti un po’ sperso, salti da un’attività all’altra senza finire quello che hai cominciato. In questo momento sei troppo distratto per arrivare in fondo alle cose. Non concentrati sui tuoi sogni, quello che hai sott’occhio ha bisogno del tuo intervento ed è molto più vantaggioso per te.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): hai bisogno di trasmettere qualcosa, prova ad agire prima e comunicare successivamente, e non viceversa. Anche se stai vivendo la stessa routine, sei di umore più eccentrico del solito, forse è un modo per attirare l’attenzione degli altri sulle tue preoccupazioni. Attento a non superare i limiti e a non portare all’esasperazione chi ti sta intorno.

Oroscopo Branko 11 maggio 2023: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Sei meno interessato da quello che sta succedendo in questo momento piuttosto che da quello che ti riserva il destino. Hai la tendenza a interpretare qualsiasi circostanza in funzione dei tuoi obiettivi per il futuro, ma non per questo devi trascurare il presente. Si può avere un’attitudine distaccata da quello che sono i bisogni immediati, ma questo non vuol dire ignorarli.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Non precipitarti se vuoi fare dei progressi concreti. Il lavoro approssimativo è il tuo nemico odierno, e sai bene quanto possa rivelarsi penalizzante sul lungo termine. Anche se sei circondato da alcune persone frettolose, o che finiscono prima di te, prenditi comunque il tempo necessario.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Con un po’ di organizzazione anticipata la giornata dovrebbe procedere senza intoppi, con uno o due piccoli contrattempi qua e là. Qualcosa di inaspettato richiamerà la tua attenzione, incitandoti a mettere tutto da parte. Un’attività che non avevi previsto ti sembrerà molto allettante, ma faresti meglio ad aspettare il prossimo week-end.

Oroscopo Branko 11 maggio 2023: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Devi prendere un po’ più in considerazione i tuoi limiti e la tua resistenza. Hai lavorato molto in questi ultimi giorni, probabilmente troppo, e nonostante la buona organizzazione, questo ti ha preso molte energie. Cerca di accettare le imperfezioni, le tue come quelle degli altri, e di concentrarti sulle priorità.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Ti sei svegliato con la sensazione di possedere una grande apertura di spirito e di animo. Oggi sono i temi più filosofici e astratti a catturare il tuo interesse. Qualsiasi dettaglio intorno a te assume una dimensione superiore, portando con sé una moltitudine di idee. Con questi stimoli cerebrali ti viene voglia di salvare il mondo.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): In questo momento hai l’impressione di perdere il controllo della tua vita. Se da un lato provi a ricomporne i pezzi, dall’altro ti senti prosciugato della tua energia. Non te la prendere. Di fatto ti trovi in una situazione che è meglio di quanto non pensi. Ci vorranno diversi giorni per rendertene conto ma fino ad ora hai fatto le scelte giuste.

Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): In questo periodo ti senti un po’ ripiegato su te stesso, intento a guardare la tua ombra piuttosto che verso l’alto. Un periodo di introspezione può farti bene, certo, ma chi ti sta intorno cercherà di riportarti alla realtà. Questo però non è il momento migliore per accontentare gli altri.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Certe volte hai l’impressione di trovarti come in un sogno, dove tutto sembra essere a posto, finché non apri gli occhi e ti rendi conto che la tua vita è una baraonda. Naturalmente hai la tentazione di seguire le tue fantasie, ma oggi non puoi proprio permetterti di sfuggire alla realtà.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Cerca di lasciar perdere i tuoi modi riservati e di essere più aperto. Forse oggi senti troppo il peso delle responsabilità, ma se darai l’impressione di essere troppo distante dai tuoi cari, potresti lasciarti sfuggire un’eccellente occasione per divertirti un po’ con loro. Non trarre delle conclusioni prima che gli altri abbiano finito di parlare.

