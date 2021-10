Oroscopo Branko 10 ottobre 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 10 ottobre 2021

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Scoprirete alcune informazioni piccanti sulle persone che vi circondano. Siate discreti e evitate future controversie. Siete in forma migliore e sarete pronti a soddisfare i vostri desideri, ma disporrete di meno energia per le azioni più sottili. Rallentate.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Troverete difficile accettare la routine quotidiana… Non forzate il vostro istinto e cambiate ciò che deve essere cambiato! La vostra crescita intellettuale tende a farvi dimenticare i vostri bisogni fisici. Sta a voi trovare un punto di equilibrio, non lasciatevi confondere.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Ci potrebbe essere un insospettato terreno d’intesa con qualcuno nel vostro entourage. Il giudizio era stato troppo precipitoso… Siete troppo duri con voi stesso e alcuni riferimenti sono segni evidenti di stanchezza, che dovete trascurare ulteriormente.

Oroscopo Branko 10 ottobre 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Il vostro entusiasmo vi tira nella direzione giusta e le conversazioni sollevano il vostro morale. Dovrete compiere uno sforzo per avere un po’ di tempo da soli e per rilassarvi, il che non riuscite a fare al momento. Il contatto con la natura e con la terra sarebbe un bene per ricaricare le batterie.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Avete bisogno di allontanarvi dalla realtà della vita quotidiana. Fatevi un favore e prendete una pausa, vi sentirete fisicamente esausti e avrete la necessità di ricaricare le batterie. Dormite di più!

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Potrete trovare il modo per far capire alcune cose in una conversazione che renderà più facile la vita. Desiderate la libertà e vi sentite più reazionario – prendete fiato.

Oroscopo Branko 10 ottobre 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Il buon umore sarà ovunque e sarete più comprensivi con chi vi circonda. Prendete alcune pause, non state gestendo bene le cose. Fate attenzione ai crampi muscolari e ai falsi movimenti.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): La giornata di oggi vi farà girare la testa! Non fatevi prendere dalle piccolezze. La terra stessa vi sta sostenendo, alimentandovi con energia positiva. Prendete una pausa dalla routine quotidiana per evitare di essere stressati.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Sarete ben consigliati a raggiungere un maggiore equilibrio nel vostro stile di vita. La vostra prospettiva è più obiettiva. Una sensazione di stanchezza vi indica la giusta strada da percorrere. Una serata tranquilla sarebbe perfetta, per avere un po’ di riposo in completa privacy.

Oroscopo Branko 10 ottobre 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Non prendete alla lettera le battute, siete troppo sulla difensiva. Concentrate la vostra energia in modo più efficace e approfittate dei momenti di riposo che vi concedete.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Il vostro atteggiamento verso le prospettive per il futuro matura in modo realistico e questo è evidente a chi vi circonda. Siete in buona forma per avviarvi da soli in campo sociale. Potrebbe essere necessario un po’ di aria fresca.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Rischiate di rimanere delusi se continuate a desiderare di aiutare chi non vuole essere aiutato. Siete più calmi e al contempo più attivi. Tutto procede bene, ma è necessario perfezionare le vostre idee in un ambiente tranquillo.

