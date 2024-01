5 Gennaio 2024

Nuove tariffe e modalità di pagamento del canone Rai per il 2024: guida completa

da corriere.it

Con l’entrata in vigore della legge di bilancio 2024, il panorama del canone Rai subisce significative modifiche, riducendo l’importo da 90 a 70 euro per l’abbonamento televisivo per uso privato nell’anno corrente. L’Agenzia delle entrate ha recentemente annunciato tali cambiamenti attraverso la risoluzione n. 1/E del 4 gennaio 2024, specificando gli importi del canone per il 2024 e fornendo dettagli su come effettuare il pagamento.

Le nuove tariffe del canone Rai per il 2024

Secondo le disposizioni della legge di bilancio 2024, l’importo del canone televisivo per il 2024 è stato ridotto a 70 euro. Questo rappresenta una significativa diminuzione rispetto ai 90 euro precedentemente richiesti. Tuttavia, queste nuove tariffe non si applicano in modo uniforme a tutti i contribuenti, poiché ci sono diverse casistiche da considerare.

Nuove tariffe e modalità di pagamento del canone Rai per il 2024: guida completa – Pagamento automatico tramite bolletta elettrica o trattenuta pensionistica

I cittadini per i quali l’addebito del canone avviene automaticamente tramite la bolletta dell’energia elettrica o i pensionati che hanno scelto la trattenuta diretta sulla pensione non dovranno intervenire in modo attivo. Le imprese elettriche e gli enti previdenziali saranno responsabili di addebitare automaticamente i nuovi importi ridotti, semplificando il processo per i diretti interessati.

Istruzioni per chi non ha l’addebito automatico nella bolletta

Per coloro che non godono dell’addebito automatico tramite la bolletta dell’energia elettrica, è necessario agire in modo tempestivo. Gli utenti titolari di abbonamento TV devono effettuare il versamento del canone entro il 31 gennaio 2024. Il versamento, pari a 70 euro per l’intera annualità, deve essere effettuato tramite il modello F24 utilizzando il codice tributo TVRI.

Esenzioni dal pagamento del canone Rai: chi può beneficiarne

Alcuni contribuenti sono esentati dal pagamento del canone Rai. Tra di essi rientrano anche coloro che non possiedono un televisore ma utilizzano esclusivamente un computer. L’Agenzia delle entrate fornisce un elenco dettagliato di chi può essere considerato esente da questo onere.

Ulteriori informazioni e novità: come ottenere assistenza

Per coloro che desiderano ulteriori dettagli o assistenza, l’Agenzia delle entrate offre diverse opzioni. Un’importante risorsa è l’area tematica dedicata al canone TV sul sito ufficiale dell’Agenzia delle entrate: Aree tematiche – Canone TV – Agenzia delle Entrate. In alternativa, è possibile contattare direttamente il numero verde 800.93.83.62 per ricevere assistenza personalizzata.

Conclusioni: riduzione del canone Rai e semplificazione del pagamento

In sintesi, la riduzione del canone Rai per il 2024 rappresenta una buona notizia per i cittadini italiani. La diminuzione dell’importo da 90 a 70 euro renderà l’accesso ai servizi televisivi più accessibile per molte famiglie. È importante che i contribuenti siano informati sulle nuove tariffe e sulle modalità di pagamento per evitare possibili complicazioni. Chiunque abbia dubbi o necessiti di chiarimenti può fare riferimento alle risorse messe a disposizione dall’Agenzia delle entrate, che si impegna a fornire assistenza e informazioni dettagliate a tutti i contribuenti interessati.

