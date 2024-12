23 Dicembre 2024

Vuoi guardare il video di “Note del Natale – Speciale Giubileo” Rai 1 streaming 24 dicembre 2024?

“Note del Natale – Speciale Giubileo” Rai 1 streaming 24 dicembre 2024 (VIDEO)

da raiplay.it

Note del Natale – Speciale Giubileo: Musica e Spiritualità su Rai 1

La serata del 24 dicembre su Rai 1 regalerà emozioni con “Note del Natale – Speciale Giubileo”. Lo spettacolo, in onda alle 22, seguirà la Messa della Vigilia e il rito inaugurale del Giubileo condotto da Papa Francesco. Poi, Eleonora Daniele guiderà il pubblico attraverso un viaggio unico fatto di musica e tradizione.

Un Cast di Artisti Straordinari

Gli spettatori potranno ascoltare artisti di fama internazionale. Andrea Bocelli e Claudio Baglioni si esibiranno con brani emozionanti. Poi, Giovanni Allevi porterà il suo tocco inconfondibile. Inoltre, Roberto Bolle danzerà accompagnando la magia della serata. Il coro della Cappella Giulia e la violinista Anastasiya Petryshak completeranno l’evento con performance uniche.

Un Collegamento con la Tradizione

La serata non sarà solo intrattenimento. Padre Ibrahim Faltas interverrà dalla Grotta della Natività a Betlemme. Inoltre, il Cardinale Mauro Gambetti offrirà riflessioni sul significato del Giubileo. Poi, le parole di entrambi aiuteranno il pubblico a immergersi nella spiritualità della Notte Santa.

Un Evento per Iniziare il Giubileo

“Note del Natale” segna l’inizio dell’Anno Giubilare. Poi, attraverso la musica e i racconti, gli spettatori vivranno un momento di unità e fede. Inoltre, l’evento invita a riflettere sulla bellezza della condivisione e della speranza.

Dove Seguire l’Evento

Gli appassionati potranno seguire lo spettacolo su Rai 1 o in streaming sulla piattaforma RaiPlay. Poi, chi non potrà assistere in diretta avrà la possibilità di rivederlo grazie alla funzione on-demand. Inoltre, il video dell’evento resterà disponibile per una visione successiva.

Conclusione

“Note del Natale – Speciale Giubileo” promette una serata di emozioni e riflessioni. Poi, la combinazione di musica, cultura e spiritualità lo rende un appuntamento imperdibile. Inoltre, il programma rappresenta un momento di unione che celebra l’essenza della Vigilia di Natale.

“NOTE DEL NATALE – SPECIALE GIUBILEO” GUARDA IL VIDEO DELLA PUNTATA DI OGGI24 DICEMBRE 2024

“RAI 1 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO

Guarda i canali tv in streaming

“RAI 2 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“RAI 3 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“RETE 4 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO

“CANALE 5 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“ITALIA 1 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“LA7 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO