“Non ho mai 2” scheda e recensione della serie tv Netflix

Disponibile su: Netflix

Genere: Commedia

Anno: 2021

Ideatore: Mindy Kaling, Lang Fisher

Cast: Maitreyi Ramakrishnan, Poorna Jagannathan, Richa Moorjani, Jaren Lewison, Darren Barnet, John McEnroe, Lee Rodriguez, Ramona Young

Paese: USA

Durata: 30 minuti (per episodio)

Produzione: Universal Television

Voto (media ponderata): ♥♥♥ 1/2 (su 5)

La trama

La comedy Non ho mai…, co-ideata per Netflix da Mindy Kaling (The Mindy Project, The Office), racconta una storia di formazione incentrata su Devi Vishwakumar (l’esordiente Maitreyi Ramakrishnan). Una quindicenne di Sherman Oaks, in California, la quale, dopo un primo anno di liceo da dimenticare, spera di dare uno scossone al suo status sociale. Tutto però sembra andarle contro.

Segnata dalla perdita del padre e reduce da un grave infortunio, Devi inizia il nuovo anno scolastico consapevole di dover affrontare non solo il suo dolore e il fatto di essere indiana. Ma anche una madre, Nalini (Poorna Jagannathan, Big Little Lies), che non la capisce. Una cugina, Kamala (Richa Moorjani), molto più bella di lei. Due migliori amiche, Eleanor (Ramona Young, DC’s Legends of Tomorrow) e Fabiola (Lee Rodriguez), imbranate tanto quanto lei.

E, come se tutto questo non bastasse, persino una nemesi, Ben (Jaren Lewison). Ma Devi è determinata: vuole diventare più popolare e, soprattutto, perdere la verginità. E sogna di farlo con Paxton (Darren Barnet), il ragazzo più affascinante di tutta la scuola. Come spesso accade, tra il volere e il riuscire a fare c’è però un mare di inettitudine, disperazione, difficoltà e… risate.

La recensione di MoviePlayer.it

Celebriamo ancora una volta il ricco intrattenimento e il ritmo con cui le nuove avventure della giovane nerd indiana Devi vengono declinate. Partendo da un insolito e improbabile triangolo amoroso per arrivare alla crisi per trovare la migliore versione di sé. Non ho Mai…2 non si lascia sfuggire occasione per divertire ed allo stesso tempo empatizzare con lo spettatore. Maitreyi Ramakrishnan si riconferma eroina sempre più imperfetta ma irrinunciabile per quelle che speriamo siano le molte altre stagioni a venire.

Recensione di Chiara Nicoletti. Voto: 4 (su 5) – Leggi la recensione completa

“Non ho mai 2” scheda e recensione della serie tv Netflix – La recensione di Serial.EveryEye.it

La seconda stagione di Non Ho Mai… si dimostra una valida erede della precedente. Seppur colpevole, in alcune istanze, di calcare troppo la mano sullo stile e gli elementi che la contraddistinguono. Con un numero inferiore di episodi avrebbe forse potuto brillare ancora di più. Ma anche così facendo porta a termine la missione che ogni nuova stagione di uno show si prefigge. Tenere alta l’attenzione dello spettatore e fargli desiderare un altro appuntamento.

Recensione di Laura Silvestri. Voto: 7.5 (su 10) – Leggi la recensione completa

La recensione di Cinematographe.it

Questa seconda stagione fa un buon lavoro ma in parte delude. Perché da una serie come questa lo spettatore si sarebbe aspettato un lavoro ancora più interessante del precedente. Il finale di stagione fa intendere che potrebbe esserci una terza stagione. In cui Devi sarà costretta ancora a riflettere sui poli opposti del suo desiderio. Da una parte Ben, dall’altra Paxton. Se sotto molti punti di vista Non ho mai… 2 è ancora interessante e riuscita, sotto altri chiede a gran voce una rivoluzione narrativa e qualche altro volo pindarico. Speriamo nella terza stagione.

Recensione di Eleonora Degrassi. Voto: 3.2 (su 5) – Leggi la recensione completa

