21 Dicembre 2023

Netflix Berlino canta Felicità con Al Bano: Un’indimenticabile serata al Pincio con oltre 2500 fan (VIDEO)

da corriere.it

Introduzione:

Roma è stata testimone di un evento straordinario quando Pedro Alonso, Tristán Ulloa e Michelle Jenner, gli attori della serie di successo di Netflix “Berlino”, spin-off di “La casa di carta”, hanno fatto la loro apparizione alla Terrazza del Pincio. Con oltre 2500 fan radunati al tramonto, l’atmosfera era elettrica in attesa della presentazione dello show. Ciò che ha reso la serata ancora più memorabile è stata la sorprendente performance di Al Bano, che ha cantato “Felicità”. Una canzone iconica presente in uno degli episodi della serie in arrivo su Netflix il 29 dicembre.

La magia del karaoke:

Prima dell’entrata in scena di Al Bano, il pubblico è protagonista di un coinvolgente karaoke. Sul grande schermo sono stati proiettati i testi di tre brani italiani che hanno già lasciato un’impronta indelebile nella serie madre, “La casa di carta”. Gli spettatori hanno potuto scaldarsi cantando a tutto volume i successi come “Ti amo” di Umberto Tozzi, “Centro di gravità permanente” di Franco Battiato. E, naturalmente, “Bella Ciao”, il brano che incarna l’anima della celebre serie spagnola, da cui è nato il tanto atteso spin-off “Berlino”.

Il momento magico con Al Bano:

Il culmine della serata è stato l’entrata trionfale di Al Bano sul palco, accolto da un fragoroso applauso e grida di gioia dalla folla entusiasta. L’artista italiano ha regalato ai presenti una performance straordinaria di “Felicità”. Dimostrando ancora una volta il suo straordinario talento e la sua capacità di coinvolgere il pubblico. La canzone, già amata di per sé, ha assunto un significato speciale grazie al contesto della serie, creando un legame indelebile tra la musica e il mondo di “Berlino”.

Il dialogo sul palco:

Dopo l’esibizione di Al Bano, il cast di “Berlino” ha condiviso il palco con l’iconico cantante italiano. Il pubblico è stato trattato con un’intima conversazione tra gli attori e Al Bano. In cui hanno ringraziato gli spettatori per il sostegno e hanno condiviso aneddoti divertenti e toccanti sullo spettacolo. Pedro Alonso, in particolare, ha condiviso storie sul suo personaggio amato, sottolineando l’importanza della musica italiana nella trama e nell’evoluzione dei personaggi.

Conclusioni Indimenticabili:

La serata al Pincio è stata un’esperienza indimenticabile per i fan di “Berlino” e per tutti coloro che hanno avuto la fortuna di partecipare. La combinazione di emozionanti esibizioni musicali, karaoke coinvolgente e il dialogo sincero tra il cast e Al Bano ha creato un evento unico nel suo genere. Con l’uscita imminente della serie su Netflix, l’entusiasmo intorno a “Berlino” è alle stelle, e questa notte speciale a Roma ha aggiunto un capitolo straordinario alla storia dello show.

