20 Dicembre 2023

Céline Dion preoccupanti aggiornamenti sulla salute la sorella rompe il silenzio sulla sindrome della persona rigida

Céline Dion preoccupanti aggiornamenti sulla salute la sorella rompe il silenzio sulla sindrome della persona rigida

da open.online

Introduzione

Céline Dion, la famosa cantante canadese, sta affrontando sfide significative nella sua battaglia contro la sindrome della persona rigida. Un raro disordine neurologico che ha reso difficile la gestione dei muscoli e ha costretto la star ad annullare parte del suo tour in Europa e Nord America. A un anno dalla sua rivelazione sulla diagnosi, la sorella di Céline, Claudette Dion, ha condiviso nuovi dettagli sull’attuale stato di salute della cantante. Sottolineando l’impatto devastante che la malattia ha avuto sui suoi muscoli.

L’intervista alla sorella Claudette

In un’intervista esclusiva concessa al giornale canadese 7 Jours, Claudette ha dichiarato: “Ciò che mi addolora è che sia sempre stata disciplinata. Ha sempre lavorato duro”. La sorella ha rivelato che Céline Dion ha “perso il controllo dei muscoli”. Sottolineando l’aspetto fisico della malattia che ha colpito la sua capacità di esibirsi sul palco.

La ‘sindrome della persona rigida’

La sindrome della persona rigida, anche conosciuta come stiff-person syndrome, è una patologia rara che colpisce il sistema nervoso centrale. Causando progressiva rigidità muscolare e spasmi, soprattutto nel tronco e nell’addome. Questi sintomi hanno reso impossibile per Céline esibirsi in maniera ottimale, costringendola a cancellare alcune tappe del suo tour mondiale.

Smentite alcune voci infondate

Claudette ha sottolineato le sfide fisiche affrontate dalla sorella, spiegando che le corde vocali, essendo anch’esse muscoli, sono state influenzate dalla sindrome. Impedendo a Céline di esprimere la sua straordinaria voce come in passato. L’intervista ha anche smentito voci infondate e pettegolezzi circolati sui social media. Comprese false affermazioni sulla presunta utilizzazione di una sedia a rotelle e voci non verificate su una presunta battaglia contro il cancro.

“Perché dite che Céline è sulla sedia a rotelle? E perché dite che ha il cancro? Perché inventate storie?”, ha dichiarato Claudette, respingendo energicamente le speculazioni dannose.

Voglia di tornare sul palco, ma…

Nonostante le sfide fisiche, la sorella ha enfatizzato la forza mentale di Céline Dion, sottolineando che non è depressa e che non ha perso l’amore per la vita. Claudette ha condiviso il desiderio comune di Céline e della sua famiglia di vedere la cantante tornare sul palco. Ma ha ammesso l’incertezza su quando e in che condizioni ciò sarà possibile.

Conclusione

La sindrome della persona rigida rimane un mistero per molti, con la ricerca scientifica ancora in corso per comprendere appieno la malattia e trovare soluzioni efficaci. Nel frattempo, Céline Dion e la sua famiglia affrontano la situazione con determinazione e speranza. Cercando di superare le sfide giornaliere legate a questa patologia neurologica rara. La sua storia continua ad ispirare fan di tutto il mondo, che si uniscono nel sostegno alla celebre artista durante questo difficile percorso.

CESARE CREMONINI RICORDA SINISA MIHAJLOVIC: “SCAMBIO’ IL MIO TATUAGGIO DI FREDDY MERCURY PER IL RITRATTO DI UN RE SERBO”