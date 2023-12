27 Dicembre 2023

Natale al cinema: Wonka in testa Cortellesi sopra Benigni

da ansa.it

Il periodo natalizio porta con sé tradizioni, festività e, naturalmente, una vasta gamma di film in uscita al cinema per intrattenere gli spettatori di tutte le età. Tuttavia, l’andamento degli incassi rivela sorprese inaspettate e cambiamenti nella classifica delle pellicole più viste. In questa rassegna, esamineremo gli incassi al box office fino al 25 dicembre. Con un focus particolare su Wonka, interpretato da Timotheè Chalamet, e il notevole successo di “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi.

Wonka: il pifferaio magico del Natale al cinema

Il cioccolataio eccentrico interpretato da Chalamet ha conquistato la vetta del box office natalizio. Con un incasso di 608.741 euro solo il 25 dicembre e un totale di quasi 6 milioni dal 14 dicembre, Wonka sembra essere il protagonista indiscusso del periodo festivo. Tuttavia, nonostante questi dati promettenti, il destino del film al botteghino rimane incerto. E solo un’analisi più approfondita potrà chiarire la sua performance complessiva.

Santocielo e Aquaman: seguono da vicino

Al secondo posto troviamo “Santocielo,” la nuova commedia di Ficarra e Picone distribuita da Medusa, con un totale di 2 milioni 667mila euro. Seguita da “Aquaman e il regno perduto” di Warner, che ha incassato 408mila euro solo il 25 dicembre, portando il totale a 1.472.048 euro.

Cortellesi supera Benigni: un record da celebrare

Un risultato eccezionale emerge dalla classifica, e il merito va a Paola Cortellesi. “C’è ancora domani,” il film da lei interpretato e diretto, ha raggiunto l’incredibile cifra di 31 milioni 481.358 mila euro, superando addirittura il celebre “La vita è bella” di Roberto Benigni nella classifica di tutti i tempi. Il film si posiziona ora come il quinto film italiano più redditizio, preceduto solo da quattro film di Checco Zalone, e il decimo assoluto di tutti i tempi.

Il calo degli incassi: sfida in attesa dei risultati del 26 dicembre

Nonostante i successi di singoli film, gli incassi totali settimanali al box office sono in netto calo. I dati dal 21 al 24 dicembre sfiorano i 6 milioni di euro, registrando un calo del 25% rispetto al weekend precedente e del 17% rispetto al periodo natalizio del 2022. La giornata del 26 dicembre, tradizionalmente positiva per gli incassi, potrebbe essere cruciale nel determinare il destino complessivo della stagione natalizia al cinema.

Conclusioni

Il Natale al cinema ha regalato sorprese e nuovi record, con Wonka in testa e Cortellesi che fa la storia superando Benigni. Tuttavia, il calo generale degli incassi aggiunge un elemento di incertezza al panorama cinematografico natalizio. Gli spettatori e gli addetti ai lavori sono in attesa dei risultati del 26 dicembre per capire se il settore riuscirà a concludere l’anno con un successo finale.

