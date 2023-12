19 Dicembre 2023

“Napoli Milionaria”: il successo di Miniero Gallo e Scalera nella trasposizione TV di un capolavoro di Eduardo De Filippo

“Napoli Milionaria”: il successo di Miniero Gallo e Scalera nella trasposizione TV di un capolavoro di Eduardo De Filippo

da corriere.it

Nella serata di lunedì, il pubblico italiano è stato travolto dall’annuncio di Amadeus al termine di “Affari tuoi”, che ha introdotto la nuova fiction di Raiuno: Napoli Milionaria! Una trasposizione televisiva diretta da Luca Miniero, noto per il suo lavoro in “Benvenuti al Sud”, che ha visto come protagonisti Massimiliano Gallo e Vanessa Scalera, già acclamati per la loro performance in “Imma Tataranni”. Tuttavia, l’iniziale sorpresa di vedere il capolavoro teatrale di Eduardo De Filippo trasformato in fiction ha dato vita a un dibattito appassionato tra gli spettatori.

Il film TV ha debuttato con successo, conquistando una media di 3.779.000 telespettatori e raggiungendo uno share del 22%. Ma cosa rende così speciale questa trasposizione e quali elementi del testo originale hanno contribuito al suo successo?

Attualità del testo di Eduardo De Filippo

Il nucleo della commedia “Napoli Milionaria!” scritta da Eduardo De Filippo nel 1945 continua a brillare per la sua attualità. La trama si svolge in una Napoli post-bellica, affrontando tematiche di sopravvivenza in un contesto economico difficile e criticando il profitto derivante dalla guerra. De Filippo, nel 1950, aveva trasportato la storia sul grande schermo con Totò, Titina De Filippo e Mario Soldati, prima di adattarla per la televisione nel 1977 con la colonna sonora di Nino Rota.

Il cast e la brillante performance di Gallo e Scalera

Massimiliano Gallo e Vanessa Scalera, nel ruolo di Gennaro Jovine e della moglie Amalia, hanno dimostrato una straordinaria chimica sullo schermo. La trasposizione di Miniero ha visto i due attori navigare abilmente attraverso i vari passaggi della commedia, dalla farsa al dramma familiare. La Scalera ha impressionato con la sua versatilità, interpretando una serie di ruoli che vanno dalla vajassa nei conflitti di vicolo alla madre disperata.

La trama coinvolgente e il successo di pubblico

La trama, incentrata sulla famiglia Jovine e le sue vicissitudini nella Napoli dei vicoli, ha affascinato il pubblico italiano. Lunedì sera, Napoli Milionaria! ha ottenuto un notevole successo, confermando la forza della storia e l’abilità del cast nel trasportare il pubblico attraverso le emozioni della commedia di Eduardo.

Le assenze nella trasposizione

Tuttavia, alcuni appassionati del lavoro originale di Eduardo hanno notato alcune assenze nella trasposizione di Miniero. In particolare, il divertente dialogo tra Gennaro Jovine e Peppe ‘O Cricco e il monologo finale del ragioniere Spasiano. Questi elementi, presenti nella versione teatrale originale, sono stati sacrificati, lasciando alcuni spettatori desiderosi di un’esperienza più completa della commedia.

In conclusione, Napoli Milionaria! ha dimostrato di essere un successo televisivo, grazie alla regia di Luca Miniero e alle straordinarie performance di Massimiliano Gallo e Vanessa Scalera. Tuttavia, la trasposizione ha anche suscitato dibattiti tra gli spettatori. Evidenziando la sfida di adattare un capolavoro teatrale per la televisione senza perdere alcuni elementi chiave della trama originale.

“NAPOLI MILIONARIA” RAIPLAY GUARDA IL VIDEO