17 Luglio 2026

Mondiali 2026, Tom Cruise e Laura Pausini protagonisti domenica 19 luglio: cerimonia dalle 19:30, finale alle 21:00



Mondiali 2026, Tom Cruise e Laura Pausini alla finale Spagna-Argentina

I Mondiali 2026 si preparano a chiudere con uno spettacolo imponente. Tom Cruise e Laura Pausini parteciperanno alla cerimonia organizzata prima della finale. Sul campo, invece, Spagna e Argentina si contenderanno il titolo mondiale. L’evento unirà quindi calcio, musica e grandi protagonisti internazionali.

La cerimonia inizierà alle 19:30, secondo l’orario italiano. Il calcio d’inizio della finale arriverà alle 21:00. Lo spettacolo si svolgerà al New York New Jersey Stadium. L’impianto, conosciuto anche come MetLife Stadium, sorge a East Rutherford.

Il pubblico italiano potrà seguire la finale in chiaro. Rai 1 trasmetterà la partita, disponibile anche su RaiPlay. DAZN proporrà invece la diretta attraverso la propria piattaforma streaming.

Mondiali 2026, Tom Cruise ospite speciale della cerimonia

Tom Cruise rappresenta uno dei nomi maggiormente sorprendenti del programma. La FIFA ha annunciato una partecipazione speciale, senza anticiparne completamente il contenuto. L’attore potrebbe quindi regalare al pubblico un momento spettacolare.

Cruise conosce bene le grandi cerimonie sportive. La sua apparizione durante la chiusura delle Olimpiadi parigine attirò l’attenzione mondiale. L’attore realizzò una sequenza ispirata alle sue celebri scene cinematografiche. La presenza alla finale mondiale alimenta quindi aspettative particolarmente elevate.

Il protagonista di Mission: Impossible ha seguito anche diverse partite. La FIFA lo presenta come una delle figure centrali dell’intrattenimento internazionale. Il suo coinvolgimento sottolinea l’ambizione della cerimonia, pensata come evento globale.

Al momento, gli organizzatori mantengono riservati molti dettagli. Non risulta quindi possibile anticipare l’eventuale esibizione preparata dall’attore. La definizione di “apparizione speciale” suggerisce comunque qualcosa di diverso da una semplice presenza in tribuna.

Laura Pausini porta l’Italia sul palcoscenico mondiale

Laura Pausini sarà una delle protagoniste musicali della cerimonia. La cantante rappresenterà l’Italia davanti a un pubblico internazionale. La sua partecipazione conferma ancora una volta la dimensione globale raggiunta durante la carriera.

Pausini condivide già un legame artistico con la FIFA. La cantante ha interpretato “Desire” insieme a Robbie Williams. Il brano accompagna le competizioni organizzate dalla federazione internazionale. Proprio Robbie Williams parteciperà allo spettacolo insieme all’artista italiana.

La presenza di Pausini assume un significato particolare. L’Italia non ha partecipato alla fase finale della competizione. Tuttavia, una voce italiana accompagnerà comunque l’ultimo grande evento del torneo.

La cantante possiede inoltre una notevole esperienza internazionale. I suoi brani hanno conquistato il pubblico europeo e latinoamericano. Questo percorso rende particolarmente naturale la sua presenza davanti agli spettatori mondiali.

La FIFA non ha ancora comunicato ufficialmente tutti i brani. “Desire” potrebbe comunque trovare spazio durante la cerimonia. La presenza contemporanea di Laura Pausini e Robbie Williams rende questa possibilità molto concreta.

Tutti gli ospiti della cerimonia di chiusura

Tom Cruise e Laura Pausini non saranno gli unici protagonisti. Lo spettacolo riunirà numerosi volti della musica e dell’intrattenimento. Post Malone guiderà il cast musicale come artista principale della cerimonia.

Parteciperanno anche Robbie Williams e Nicole Scherzinger. Quest’ultima ha raggiunto il successo internazionale con le Pussycat Dolls. Negli anni ha costruito anche una carriera solista e televisiva.

Nel programma compare inoltre IShowSpeed, celebre creatore digitale americano. Lo streamer ha seguito numerose partite della competizione. La sua partecipazione avvicinerà lo spettacolo al pubblico più giovane.

Jennifer Hudson avrà invece un compito particolarmente importante. La cantante interpreterà l’inno nazionale degli Stati Uniti prima della partita. Hudson possiede Emmy, Grammy, Oscar e Tony. Pochissimi artisti hanno conquistato tutti questi riconoscimenti.

La comunicazione ufficiale della FIFA descrive una celebrazione dedicata all’intero torneo. Lo spettacolo ricorderà il percorso delle quarantotto nazionali partecipanti. Verranno valorizzate anche le sedici città coinvolte nell’organizzazione.

La finale dei Mondiali sarà Spagna-Argentina

Dopo la cerimonia arriverà il momento più atteso. Spagna e Argentina si affronteranno per conquistare la Coppa del Mondo. La partita metterà di fronte due delle nazionali maggiormente prestigiose.

La Spagna ha superato la Francia in semifinale. L’Argentina ha invece completato una rimonta contro l’Inghilterra. Entrambe hanno quindi conquistato il diritto di giocare l’ultimo incontro.

L’Argentina arriva alla finale come campione uscente. La nazionale sudamericana cercherà di difendere il titolo. La Spagna vuole invece tornare sul gradino più alto mondiale.

Il confronto promette tecnica, intensità e grande qualità offensiva. Le due squadre condividono anche una profonda tradizione calcistica. La sfida offrirà dunque una conclusione prestigiosa all’intero torneo.

In caso di parità arriveranno due tempi supplementari. Ogni tempo avrà una durata di quindici minuti. Se l’equilibrio continuerà, il titolo verrà assegnato ai rigori.

Cerimonia e finale in diretta su Rai 1

La finale sarà trasmessa gratuitamente su Rai 1. La Rai possiede infatti i diritti italiani in chiaro. La programmazione comprenderà anche spazi prima e dopo l’incontro.

La visione streaming sarà disponibile gratuitamente attraverso RaiPlay. Gli spettatori potranno utilizzare computer, smartphone, tablet e televisori compatibili. Per accedere ai contenuti potrebbe servire un account personale.

DAZN trasmetterà ugualmente la partita in diretta streaming. La piattaforma proporrà un ampio avvicinamento al calcio d’inizio. Gli abbonati potranno seguire analisi, collegamenti e approfondimenti.

Conviene collegarsi con anticipo per vedere la cerimonia. Lo spettacolo comincerà novanta minuti prima della finale. Tom Cruise, Laura Pausini e gli altri ospiti appariranno quindi prima della partita.

La replica completa dipenderà successivamente dalla programmazione delle piattaforme. RaiPlay potrebbe rendere disponibili partita e contenuti collegati. DAZN conserva generalmente eventi e approfondimenti nel proprio catalogo temporaneo.

Uno spettacolo ispirato ai grandi eventi americani

La cerimonia vuole trasformare la finale in un evento completo. Il modello ricorda le grandi produzioni sportive americane. Musica, cinema, spettacolo e calcio condivideranno lo stesso palcoscenico.

L’organizzazione porta la firma di Balich Wonder Studio. Marco Balich ha curato numerose cerimonie internazionali. La sua esperienza comprende grandi eventi sportivi e produzioni dal vivo.

Il pubblico presente allo stadio avrà un ruolo attivo. La FIFA ha invitato gli spettatori ad arrivare con largo anticipo. Alcuni momenti dello spettacolo coinvolgeranno direttamente le tribune.

La serata proporrà anche uno spettacolo durante l’intervallo. Si tratta di una novità assoluta per una finale mondiale. La FIFA vuole avvicinare il grande calcio alla formula del Super Bowl.

La cerimonia precedente alla partita resta comunque un evento distinto. Laura Pausini e Tom Cruise appartengono al cast della chiusura. Gli artisti dello spettacolo durante l’intervallo potrebbero seguire un programma differente.

Tom Cruise e Laura Pausini uniscono cinema e musica

La scelta dei due protagonisti racconta bene l’obiettivo della FIFA. Tom Cruise rappresenta il grande cinema internazionale. Laura Pausini porta invece la musica italiana nel mondo.

Entrambi possiedono un pubblico molto ampio e trasversale. La loro presenza può interessare anche chi segue raramente il calcio. La finale diventa così un appuntamento capace di superare i confini sportivi.

Laura Pausini ritroverà Robbie Williams dopo il progetto musicale condiviso. Tom Cruise potrebbe invece offrire un momento costruito appositamente. Il programma promette quindi esibizioni, sorprese e apparizioni spettacolari.

La vera protagonista resterà naturalmente la finale Spagna-Argentina. Tuttavia, la cerimonia contribuirà a rendere l’appuntamento ancora più memorabile. Il pubblico italiano avrà anche un motivo d’orgoglio particolare.

Nonostante l’assenza della Nazionale italiana, Laura Pausini rappresenterà il Paese. La sua voce accompagnerà uno degli eventi televisivi più seguiti. L’incontro tra musica, cinema e calcio chiuderà un Mondiale storico.

RAI 1 STREAMING DIRETTA ONLINE GRATIS (VIDEO)