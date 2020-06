Vuoi guardare il video di “Made in Sud RaiPlay” puntata 25 giugno 2020?

“Made in Sud RaiPlay” puntata 25 giugno 2020 (VIDEO)

da raiplay.it

“Made in Sud RaiPlay”, puntata 25 giugno 2020, è il celebre show comico condotto da Stefano De Martino e Fatima Trotta. Sul palco, poi, si alternano comici già affermati accanto ad artisti al loro esordio in tv. Provenienti, inoltre, non solo dalle aree del Sud Italia. Comunque, è il celebre show comico condotto da Stefano De Martino e Fatima Trotta. Sul palco, poi, si alternano comici già affermati accanto ad artisti al loro esordio in tv.

Provenienti, inoltre, non solo dalle aree del Sud Italia. Tuttavia, è il celebre show comico condotto da Stefano De Martino e Fatima Trotta. Sul palco, poi, si alternano comici già affermati accanto ad artisti al loro esordio in tv. Provenienti, inoltre, non solo dalle aree del Sud Italia. Perciò, è il celebre show comico condotto da Stefano De Martino e Fatima Trotta. Sul palco, poi, si alternano comici già affermati ed esordienti.

“Made in Sud RaiPlay”, puntata 25 giugno 2020, è il celebre show comico condotto da Stefano De Martino e Fatima Trotta. Sul palco, poi, si alternano comici già affermati accanto ad artisti al loro esordio in tv. Provenienti, inoltre, non solo dalle aree del Sud Italia. Comunque, è il celebre show comico condotto da Stefano De Martino e Fatima Trotta. Sul palco, poi, si alternano comici già affermati accanto ad artisti al loro esordio in tv.

Provenienti, inoltre, non solo dalle aree del Sud Italia. Tuttavia, è il celebre show comico condotto da Stefano De Martino e Fatima Trotta. Sul palco, poi, si alternano comici già affermati accanto ad artisti al loro esordio in tv. Provenienti, inoltre, non solo dalle aree del Sud Italia. Perciò, è il celebre show comico condotto da Stefano De Martino e Fatima Trotta. Sul palco, poi, si alternano comici già affermati ed esordienti.

“MADE IN SUD” GUARDA IL VIDEO DELLA PUNTATA 25 GIUGNO 2020

“MADE IN SUD” GUARDA IL VIDEO DELLA PUNTATA 16 GIUGNO 2020