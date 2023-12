13 Dicembre 2023

Lutto a Hollywood: Andre Braugher il Capitano Holt di “Brooklyn Nine-Nine” è morto a 61 anni

Lutto a Hollywood: Andre Braugher il Capitano Holt di “Brooklyn Nine-Nine” è morto a 61 anni

da corriere.it

Il mondo dello spettacolo è in lutto per la scomparsa dell’acclamato attore Andre Braugher. Noto per il suo ruolo iconico come Capitano Raymond Holt nella sitcom poliziesca di successo «Brooklyn Nine-Nine». Braugher è deceduto all’età di 61 anni dopo una breve ma intensa battaglia contro una malattia. L’annuncio ufficiale è stato fatto dalla sua agente, Jennifer Allen, l’ 11 dicembre, lasciando il pubblico e i colleghi nel mondo dello spettacolo in lutto. Per la perdita di uno dei talenti più amati e stimati di Hollywood.

Un percorso di successi: dagli Emmy a «Brooklyn Nine-Nine»

Andre Braugher ha lasciato un’impronta indelebile nell’industria dello spettacolo, iniziando la sua carriera televisiva nei tardi anni ’80. Con il ruolo del detective Winston Blake nella serie di telefilm «Kojak», al fianco di Telly Savalas. Tuttavia, è stato il ruolo del detective Frank Pembleton nella serie tv «Homicide» (1993-98) a portare Braugher alla ribalta. Guadagnandosi il suo primo Emmy Award nel 1998 come miglior attore protagonista in una serie drammatica.

La sua carriera ha continuato a crescere con ruoli notevoli. Tra cui il Capitano Raymond Holt in «Brooklyn Nine-Nine», una commedia poliziesca acclamata dalla critica che ha guadagnato milioni di fan in tutto il mondo. Braugher ha interpretato il ruolo del Capitano Holt con tale maestria che ha ricevuto quattro nomination agli Emmy per la sua performance nella serie, che ha vinto anche due Golden Globes.

Dall’Emmy al grande schermo: la versatilità di Andre Braugher

La versatilità di Braugher si è estesa anche al cinema. Dove ha fatto il suo debutto nel 1989 con il film epico «Glory – Uomini di gloria», accanto a stelle del calibro di Morgan Freeman e Denzel Washington. Nel corso degli anni, ha continuato a partecipare a una serie di film di successo. Tra cui «Schegge di paura», «Bus in viaggio», «City of Angels – La città degli angeli», «Frequency – Il futuro è in ascolto», «Poseidon», «I Fantastici 4 e Silver Surfer» e «The Mist».

Il suo impegno e il talento sono stati riconosciuti con un secondo Emmy Award per la sua interpretazione del capo di una banda in «Thief – Il professionista» (2006). E con ruoli di spicco in serie come «Men of a Certain Age» (2009-11). Il pubblico e la critica hanno sempre lodato la sua capacità di portare profondità e autenticità a ogni personaggio che interpretava.

Una vita personale e professionale: l’amore e la famiglia

Oltre alla sua brillante carriera, Andre Braugher ha goduto di una vita familiare stabile. Era sposato da oltre 30 anni con Ami Brabson, sua co-star in «Homicide». Dalla quale ha condiviso tre figli: Michael, Isaiah e John Wesley. La sua famiglia è stata una fonte di sostegno costante durante la sua carriera, contribuendo a mantenere un equilibrio tra il mondo professionale e quello personale.

L’ultimo capitolo: «Anche io (She Said)»

Il pubblico avrà modo di vedere Andre Braugher una volta ancora sul grande schermo nel suo ultimo film, «Anche io (She Said)», diretto da Maria Schrader e uscito nel 2022. Nel film, Braugher ha interpretato il ruolo di Dean Baquet, direttore esecutivo del «New York Times», che supportò due giornalisti il cui coraggio ha portato all’incriminazione di Harvey Weinstein, scatenando il movimento #MeToo.

Un erede del grande schermo: il lascito di Andre Braugher

La notizia della morte di Andre Braugher ha scosso il mondo dello spettacolo, con colleghi e fan che esprimono il loro dolore sui social media. La sua eredità artistica è destinata a vivere attraverso le sue numerose performance indimenticabili, che hanno contribuito a plasmare la narrativa televisiva e cinematografica degli ultimi decenni. Hollywood perde un talento straordinario, ma il ricordo di Andre Braugher continuerà a brillare attraverso le sue opere senza tempo e l’impatto che ha avuto sull’industria dell’intrattenimento.

“GRANDE FRATELLO 2023” MIRKO ATTACCA PERLA E GRETA: “SIETE FALSE NON VI SOPPORTAVATE E ORA SIETE AMICHE”