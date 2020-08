Vuoi guardare il video de “L’ora della verità Canale 5” episodio 4?

“L’ora della verità Canale 5” episodio 4 (VIDEO)

da mediasetplay.it

“L’ora della verità Canale 5”, episodio 4, è la storia di Clotilde, sopravvissuta ad un incidente in cui persero la vita il fratello ed i genitori. 20 anni dopo, poi, torna in Corsica con il marito Franck e la figlia quindicenne Valentina. Al suo arrivo, inoltre, Clotilde riceve una lettera dalla madre Palma, che però lei presume essere morta da anni. Inizia, poi, un viaggio nel tempo, a cavallo di due epoche, per tentare di ricostruire i fatti di molti anni prima.

