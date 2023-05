Vuoi guardare il video di “LOL 3” episodi streaming ita?

“LOL 3” episodi streaming ita (VIDEO)

da primevideo.com

“LOL 3” episodi streaming ita è lo spassoso show comico condotto da Fedez insieme a Frank Matano e il ‘disturbatore’ Maccio Capatonda. Poi, i protagonisti di questa edizione sono Nino Frassica, Herbert Ballerina, Brenda Lodigiani, Paolo Cevoli, Cristiano Caccamo. E, inoltre, Marina Massironi, Fabio Balsamo, Marta Filippi e Luca e Paolo. Chi, poi, riesce a resistere per 6 ore senza ridere vince 100.000 euro da donare in beneficenza. Comunque, è lo spassoso show comico condotto da Fedez insieme a Frank Matano e il ‘disturbatore’ Maccio Capatonda. Poi, i protagonisti di questa edizione sono Nino Frassica, Herbert Ballerina, Brenda Lodigiani, Paolo Cevoli, Cristiano Caccamo. E, inoltre, Marina Massironi, Fabio Balsamo, Marta Filippi e Luca e Paolo. Chi, poi, riesce a resistere per 6 ore senza ridere vince 100.000 euro da donare in beneficenza.

“LOL 3” EPISODI STREAMING ITA GUARDA IL VIDEO

