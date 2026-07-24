24 Luglio 2026

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L’ispettore Coliandro Smartphone stasera 24 luglio 2026: trama e streaming (VIDEO)

Una richiesta d’aiuto riapre una storia pericolosa – L’ispettore Coliandro Smartphone stasera 24 luglio 2026: trama e streaming

“Smartphone” riporta Giampaolo Morelli nei panni del poliziotto bolognese. L’episodio appartiene alla sesta stagione della celebre fiction. Una giovane ragazza raggiunge Coliandro chiedendogli immediatamente aiuto. Il suo fidanzato risulta scomparso in circostanze molto misteriose. Prima della sparizione, il ragazzo aveva rubato un telefono. Dentro quel dispositivo aveva trovato alcuni filmati compromettenti. Quelle immagini riguardano una pericolosa organizzazione criminale russa. La richiesta trascina quindi Coliandro dentro un’indagine molto rischiosa. Come sempre, l’ispettore comprende lentamente la reale situazione. Tuttavia, il suo coraggio compensa molte evidenti debolezze investigative. La trama mescola azione, ironia e atmosfere da poliziesco. Proprio questa combinazione sostiene ancora il successo della serie. RaiPlay presenta “Smartphone” come il quinto episodio stagionale. La durata complessiva raggiunge circa centodue minuti.

Un telefono custodisce immagini decisamente compromettenti – L’ispettore Coliandro Smartphone stasera 24 luglio 2026: trama e streaming (VIDEO)

Il dispositivo rappresenta il vero motore dell’intera vicenda narrativa. Ogni personaggio vuole recuperarlo oppure conoscerne il contenuto. Il telefono passa casualmente nelle mani dello stesso Coliandro. L’ispettore ignora inizialmente l’importanza di quell’oggetto apparentemente comune. Intanto, alcuni criminali cercano disperatamente di rintracciare il dispositivo. Dentro la memoria compaiono infatti immagini molto delicate. Quelle registrazioni potrebbero compromettere importanti personaggi della malavita. Inoltre, il materiale collega criminalità, magistratura e servizi segreti. La sceneggiatura utilizza così un oggetto quotidiano efficacemente. Lo smartphone diventa una prova, una minaccia e un’ossessione. Ogni spostamento alimenta nuovi inseguimenti e ulteriori incomprensioni. Coliandro custodisce inconsapevolmente qualcosa dal valore investigativo enorme. Questa inconsapevolezza crea numerosi momenti comici e pericolosi. Carlo Lucarelli e Giampiero Rigosi firmano la sceneggiatura.

Stella cerca il fidanzato misteriosamente scomparso – L’ispettore Coliandro Smartphone stasera 24 luglio 2026: trama e streaming

La giovane Stella introduce Coliandro dentro questa intricata indagine. La ragazza teme seriamente per il proprio fidanzato Pelo. Il giovane le aveva regalato uno smartphone apparentemente nuovo. Tuttavia, quell’oggetto proveniva da un furto compiuto per strada. Pelo aveva sottratto il dispositivo alla persona sbagliata. Il proprietario appartiene infatti a un ambiente criminale pericoloso. Stella non conosce inizialmente tutta la verità sul regalo. Inoltre, ignora il contenuto custodito dentro la memoria digitale. La sua preoccupazione cresce dopo l’improvvisa sparizione del compagno. Per questo decide di rivolgersi proprio a Coliandro. La scelta nasce dai racconti ascoltati frequentemente dalla zia. Stella spera che l’ispettore possa ritrovare rapidamente Pelo. Invece, la richiesta coinvolge entrambi in una vicenda enorme. L’inchiesta mostra presto collegamenti decisamente più estesi e inquietanti.

La Longhi finisce dentro una complessa macchinazione – L’ispettore Coliandro Smartphone stasera 24 luglio 2026: trama e streaming (VIDEO)

La dottoressa Longhi attraversa uno dei momenti peggiori. Qualcuno la accusa ingiustamente di aver commesso atti corruttivi. L’indagine mette quindi in discussione la sua integrità professionale. Longhi non accetta passivamente le accuse costruite contro lei. Al contrario, cerca personalmente documenti capaci di scagionarla. I suoi sospetti raggiungono il sostituto procuratore Michelotto. Secondo Longhi, il collega partecipa direttamente alla macchinazione. Alcuni documenti confermano l’esistenza di prove create artificialmente. Tuttavia, la ricerca della verità espone Longhi ulteriormente. Anche De Zan riceve l’ordine di procedere contro lei. Questa parte narrativa amplia considerevolmente la portata della storia. Il caso non riguarda più soltanto una sparizione misteriosa. Corruzione, criminalità internazionale e apparati deviati iniziano infatti a intrecciarsi. Coliandro diventa così un alleato inatteso ma determinante.

Giampaolo Morelli conferma l’ironia del protagonista – L’ispettore Coliandro Smartphone stasera 24 luglio 2026: trama e streaming

Giampaolo Morelli interpreta ancora Coliandro con grande riconoscibilità. Il personaggio resta impulsivo, vanitoso, ingenuo e profondamente generoso. Le sue intuizioni arrivano spesso attraverso coincidenze davvero imprevedibili. Tuttavia, l’ispettore non abbandona mai chi chiede protezione. Questa caratteristica rende Coliandro diverso dai detective televisivi tradizionali. Non possiede il rigore dei grandi investigatori classici. Inoltre, commette errori capaci di complicare ogni operazione. Eppure, conserva un istinto morale sempre molto chiaro. Coliandro distingue immediatamente le vittime dai veri responsabili criminali. La sua goffaggine non cancella quindi il coraggio personale. “Smartphone” valorizza perfettamente questa doppia anima del protagonista. L’azione procede insieme alla commedia senza perdere tensione. Morelli controlla entrambi i registri con naturale efficacia. Il pubblico ritrova così tutti gli elementi tipici della fiction.

I criminali russi aumentano tensione e pericolo – L’ispettore Coliandro Smartphone stasera 24 luglio 2026: trama e streaming (VIDEO)

L’organizzazione guidata dallo zio Vanja cerca il telefono rubato. Il dispositivo apparteneva infatti al nipote del boss russo. Alcuni filmati potrebbero distruggere la reputazione del giovane criminale. Per questo motivo, la banda reagisce con estrema violenza. Pelo rappresenta il primo ostacolo verso il recupero. Successivamente, anche Stella diventa un bersaglio molto importante. I criminali vogliono ricostruire ogni passaggio compiuto dal telefono. La ragazza deve quindi ricordare tutti i luoghi frequentati. Tuttavia, il dispositivo si trova ormai vicino a Coliandro. L’ispettore ha persino inserito dentro la propria scheda telefonica. Questa circostanza genera equivoci e situazioni particolarmente rischiose. Intanto, la rete criminale rivela importanti protezioni istituzionali. Il caso raggiunge quindi livelli molto superiori alla semplice malavita. La tensione cresce progressivamente fino alle sequenze conclusive.

Bologna accompagna inseguimenti, errori e sparatorie – L’ispettore Coliandro Smartphone stasera 24 luglio 2026: trama e streaming

La città mantiene un ruolo fondamentale dentro l’identità narrativa. Bologna non rappresenta soltanto uno sfondo urbano riconoscibile. Le sue strade accompagnano continuamente indagini, inseguimenti e situazioni paradossali. Coliandro conosce quell’ambiente, ma finisce comunque disorientato. In apertura, un video pubblicato online lo rende ridicolo. L’ispettore aveva scambiato alcuni stuntman per veri malviventi. L’intervento aveva provocato danni durante una produzione televisiva. Come punizione, De Zan lo aveva trasferito temporaneamente altrove. Proprio dentro quell’ufficio arriva però la richiesta di Stella. La routine apparentemente tranquilla dura quindi pochissimo tempo. Bologna torna rapidamente teatro di complotti e regolamenti criminali. L’ambientazione conserva un realismo quotidiano molto particolare. Contemporaneamente, la regia trasforma alcuni luoghi in scenari cinematografici. I Manetti Bros. dirigono l’episodio mantenendo ritmo e ironia.

Veronika Logan guida un cast ricco e riconoscibile – L’ispettore Coliandro Smartphone stasera 24 luglio 2026: trama e streaming (VIDEO)

Veronika Logan interpreta nuovamente il sostituto procuratore Longhi. Il personaggio assume qui un’importanza narrativa particolarmente evidente. La magistrata deve difendere la propria reputazione professionale. Inoltre, deve proteggere Stella dalla minaccia della banda. Il legame familiare rende ogni decisione ancora più delicata. Coliandro e Longhi collaborano nonostante le consuete incomprensioni reciproche. Lei conosce bene i limiti professionali dell’ispettore. Tuttavia, riconosce anche la sua assoluta onestà personale. Accanto a Morelli torna il gruppo storico della fiction. Emily Di Ronza presta invece il volto alla giovane Stella. Mikhail Boutchine interpreta il temuto zio Vanja. Aliosha Massine compare nei panni del nipote Aleksej. Marco Cavalcoli interpreta il sostituto procuratore Michelotto. Nel cast figurano anche Massimiliano Bruno e Paolo Sassanelli.

Il finale chiarisce complotto e responsabilità – L’ispettore Coliandro Smartphone stasera 24 luglio 2026: trama e streaming

La parte conclusiva riunisce tutte le linee narrative principali. Coliandro comprende finalmente quale telefono custodisce da diverse ore. La Buffarini aiuta il gruppo ad analizzare il contenuto compromettente. Le immagini diventano così uno strumento contro i criminali. Il nipote di Vanja deve affrontare una scelta decisiva. Collaborare con la giustizia può evitargli uno scandalo pubblico. La sua testimonianza permette quindi di colpire l’intera organizzazione. Vengono scoperti anche gli appoggi dentro alcuni apparati istituzionali. Longhi può finalmente dimostrare la propria completa estraneità. La magistrata recupera quindi reputazione, incarico e autorevolezza professionale. Coliandro contribuisce alla soluzione attraverso coraggio e fortuna. Naturalmente, il successo non cambia davvero il suo carattere. L’ispettore resta infatti pasticcione, impulsivo e sentimentalmente sfortunato. Il saluto con Longhi chiude però la vicenda affettuosamente.

La visione resta disponibile gratuitamente online – L’ispettore Coliandro Smartphone stasera 24 luglio 2026: trama e streaming (VIDEO)

“Smartphone” torna su Rai 2 venerdì 24 luglio 2026. La programmazione permette di riscoprire un episodio molto rappresentativo. Chi perde la trasmissione può utilizzare il servizio RaiPlay. La piattaforma ospita infatti l’episodio completo della sesta stagione. Gli utenti possono cercare direttamente il titolo nella pagina dedicata. RaiPlay raccoglie inoltre tutte le otto stagioni della fiction. La visione richiede normalmente un account gratuito sulla piattaforma. Attraverso RaiPlay risultano disponibili streaming e replica integrale. Il servizio funziona tramite browser, smartphone, tablet e televisori compatibili. Gli spettatori possono quindi seguire comodamente l’indagine di Coliandro. L’episodio mantiene ancora oggi ritmo e grande personalità televisiva. Azione e commedia convivono senza cancellare il racconto poliziesco. “Smartphone” rappresenta quindi una scelta ideale per il rewatch. L’intera serie continua a distinguersi nel catalogo della Rai.

L’ISPETTORE COLIANDRO SMARTPHONE STASERA 24 LUGLIO 2026: TRAMA E STREAMING PER GUARDARE IL VIDEO CLICCA QUI

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