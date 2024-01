6 Gennaio 2024

Linus e la lite con Claudio Cecchetto: “Quanto è fesso quello”

Linus e la lite con Claudio Cecchetto: “Quanto è fesso quello”

da open.online

Claudio Cecchetto: l’addio a Radio Deejay e le radici della rottura

Claudio Cecchetto, fondatore di Radio Deejay, e Linus, attuale direttore artistico della stessa emittente, sono stati protagonisti di un acceso litigio in diretta durante la trasmissione “Deejay chiama Italia”. La scintilla è scoccata a causa di un film su Cecchetto, giudicato “poco interessante” da Linus, il quale ha anche appellato l’ex amico con il termine “fesso”. Cecchetto, oggi produttore discografico e conduttore televisivo, ha deciso di raccontare la sua versione dei fatti al Corriere della Sera.

L’addio a Radio Deejay: conflitto di interessi e scelte divergenti

Claudio Cecchetto, nel suo racconto, sottolinea che la sua decisione di lasciare Radio Deejay è stata dettata dalla divergenza di interessi. La radio era stata fondata con i suoi fondi, e alle condizioni in cui stava evolvendo, non poteva più considerarla “sua”. Linus, invece, ha scelto di rimanere e diventare dipendente del Gruppo L’Espresso, optando per una posizione più consona alle dinamiche di potere presenti. Cecchetto, tuttavia, evita di alimentare un dualismo inesistente, dichiarando che i suoi veri antagonisti erano il Gruppo L’Espresso e De Benedetti.

La rottura: Cecchetto rivendica la propria versione

Rispetto all’attacco ricevuto da Linus, Cecchetto afferma che la responsabilità va imputata al direttore artistico e non a lui. Il documentario “People from Cecchetto”, secondo Linus, ha ottenuto uno share basso, ma Cecchetto difende la sua opera sottolineando che l’indice di gradimento è un metro di giudizio più valido. Nel documentario, personaggi come Jovanotti, Amadeus, Fiorello, Gerry Scotti, Fabio Volo, Leonardo Pieraccioni, Carlo Conti e la DeeJay’s Gang sono stati presentati. Cecchetto accusa Linus di aver “sminuito tutta questa gente fantastica”.

La dichiarazione di Cecchetto: “Concentrato su Visit Romagna”

Interrogato sulla lite con Linus, Cecchetto afferma di non voler rispondere riguardo al direttore artistico di Radio Deejay, concentrando la sua attenzione su Visit Romagna, l’azienda di promozione turistica della Romagna per cui svolge il ruolo di direttore artistico per gli eventi di rilievo. Questa, secondo Cecchetto, costituisce una risposta sufficiente alla domanda posta sulla lite.

Il commento di Linus: critiche e derisione in diretta

Durante la trasmissione “Deejay chiama Italia” del 21 dicembre, Linus ha commentato i dati Auditel criticando il film su Cecchetto: “Malissimo Rai Uno. Evidentemente c’era qualcosa di poco interessante”. Il giorno del documentario, Nicola Savino ha risposto con un secco “Quanto sei fesso”, al quale Linus ha replicato con “Quanto è fesso quello”. Una scambio di dichiarazioni incendiarie che ha alimentato ulteriormente la tensione tra i due.

Le divergenze in pubblico: il conflitto continua

La divergenza tra Claudio Cecchetto e Linus, giocata pubblicamente durante una trasmissione radiofonica di ampia diffusione, riflette una rottura profonda tra due figure chiave di Radio Deejay. Mentre Cecchetto rivendica il suo contributo alla fondazione della radio e critica la gestione successiva, Linus difende le scelte editoriali e esprime giudizi negativi sul documentario che celebra la sua stessa storia. Il conflitto, alimentato dalle parole pronunciate in diretta, rimane aperto, lasciando i fan e gli addetti ai lavori in attesa di sviluppi futuri e sperando in una possibile riappacificazione tra le due personalità della radiofonia italiana.

“AMICI” CONTRO LUCA JURMAN IN UN COMUNICATO: “CERCA DISPERATAMENTE VISIBILITA'” E L’EX COACH ANNUNCIA UN VIDEO PER LA RISPOSTA