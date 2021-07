Vuoi guardare il video di “Linea Verde Tour oggi” puntata 3 luglio 2021?

“Linea Verde Tour oggi” puntata 3 luglio 2021 (VIDEO)

da raiplay.it

“Linea Verde Tour oggi”, puntata 3 luglio 2021, è un progetto che si prefigge di dare alle Regioni uno spazio narrativo. Per, poi, raccontare in profondità territori ricchi di storia e tradizioni, miti e leggende. Un’occasione, inoltre, per affrontare i temi della ecosostenibilità e della biodiversità. Per un turismo, poi, che permetta un’esperienza immersiva nella natura. Un turismo, inoltre, ecosostenibile per preservare culture, ambiente ed economie. Il progetto proposto dal programma, poi, è in linea con l’esigenza di nuova comunicazione del Paese.

“Linea Verde Tour oggi”, puntata 3 luglio 2021, è un progetto che si prefigge di dare alle Regioni uno spazio narrativo. Per, poi, raccontare in profondità territori ricchi di storia e tradizioni, miti e leggende. Un’occasione, inoltre, per affrontare i temi della ecosostenibilità e della biodiversità. Per un turismo, poi, che permetta un’esperienza immersiva nella natura. Un turismo, inoltre, ecosostenibile per preservare culture, ambiente ed economie. Il progetto proposto dal programma, poi, è in linea con l’esigenza di nuova comunicazione del Paese.

“LINEA VERDE TOUR” GUARDA IL VIDEO DELLA PUNTATA 3 LUGLIO 2021



