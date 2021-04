Vuoi guardare il video di “Linea Verde Tour oggi” puntata 10 aprile 2020?

“Linea Verde Tour oggi” puntata 10 aprile 2020 (VIDEO)

da raiplay.it

“Linea Verde Tour oggi”, puntata 10 aprile 2020, è un progetto che si prefigge di dare alle Regioni uno spazio narrativo. Per, poi, raccontare in profondità territori ricchi di storia e tradizioni, miti e leggende. Un’occasione, inoltre, per affrontare i temi della ecosostenibilità e della biodiversità. Per un turismo, poi, che permetta un’esperienza immersiva nella natura. Un turismo, inoltre, ecosostenibile per preservare culture, ambiente ed economie. Il progetto proposto dal programma, poi, è in linea con l’esigenza di nuova comunicazione del Paese.

Conducono Federico Quaranta, Giulia Capocchi e Peppone. Comunque, è un progetto che si prefigge di dare alle Regioni uno spazio narrativo. Per, poi, raccontare in profondità territori ricchi di storia e tradizioni, miti e leggende. Un’occasione, inoltre, per affrontare i temi della ecosostenibilità e della biodiversità. Per un turismo, poi, che permetta un’esperienza immersiva nella natura. Un turismo, inoltre, ecosostenibile per preservare culture, ambiente ed economie.

“LINEA VERDE TOUR” GUARDA IL VIDEO DELLA PUNTATA 10 APRILE 2020

