29 Dicembre 2023

Vuoi guardare il video di “Linea Verde Bike” puntata di oggi 30 dicembre 2023?

“Linea Verde Bike” puntata di oggi 30 dicembre 2023 (VIDEO)

da raiplay.it

"Linea Verde Bike" puntata di oggi 30 dicembre 2023 è una trasmissione condotta da Federico Quaranta e Giulia Capocchi. In Italia, infatti, esiste una moltitudine di piste ciclabili e ciclovie, in alcuni casi ricavate da vecchie ferrovie ormai dismesse, tracciati di bike-trekking. Poi, itinerari storici, naturalistici ed enogastronomici dedicati alle due ruote, con percorsi permanenti segnalati. Proprio, quindi, attraversando questa ricca ragnatela di rotte dedicate alle due ruote, il programma dà vita ad un racconto delle bellezze. E, infatti, delle peculiarità di un territorio italiano, diverso ogni settimana.

“LINEA VERDE BIKE” PUNTATA DI OGGI 30 DICEMBRE 2023 GUARDA IL VIDEO

