“L’Eredità Viva l’amore” streaming puntata 15 marzo 2025 (VIDEO)

Un evento speciale su Rai 1

L’Eredità Sanremo torna con una puntata speciale. Sei concorrenti Vip si sfidano in giochi ad eliminazione. Poi solo uno arriva alla Ghigliottina. Inoltre, il montepremi sarà devoluto alla Fondazione WeWorld.

Dove vedere la puntata

La puntata dell’8 marzo 2025 va in onda su Rai 1. Poi, chi non riesce a seguirla in diretta può trovarla su RaiPlay. Inoltre, la replica sarà disponibile per diversi giorni sulla piattaforma.

I giochi della serata

I concorrenti devono superare varie prove. Poi, ogni manche porta a un’eliminazione. Inoltre, il vincitore della serata accede alla Ghigliottina.

La Ghigliottina

Il gioco finale mette alla prova la conoscenza dei concorrenti. Poi, bisogna indovinare la parola misteriosa. Inoltre, ci sono solo sessanta secondi per rispondere.

Il montepremi in beneficenza

La vincita della puntata sarà destinata alla Fondazione WeWorld. Poi, l’iniziativa sostiene progetti per i più bisognosi. Inoltre, ogni partecipante gioca per una giusta causa.

Come vedere il video della puntata

Il video del 15 marzo 2025 si trova su RaiPlay. Poi, basta accedere con il proprio account. Inoltre, la piattaforma permette di rivedere le puntate in qualsiasi momento.

Conclusione

L’Eredità Viva l’amore regala sempre emozioni. Poi, il format coinvolge il pubblico con sfide avvincenti. Inoltre, il fine benefico rende la serata ancora più speciale.

