Vuoi guardare il video de “Le indagini di Lolita Lobosco Rai 1” episodio 4?

“Le indagini di Lolita Lobosco Rai 1” episodio 4 (VIDEO)

da raiplay.it

“Le indagini di Lolita Lobosco Rai 1”, episodio 4, è la storia di una vicequestore, che dopo un lungo periodo di lavoro al Nord, torna nella sua Bari. Per dirigere, poi, una squadra di soli uomini. In un mondo ostinatamente governato dai maschi, inoltre, Lolita sceglie di restare sé stessa senza reprimere il suo fascino e la sua bellezza. Anzi, poi, usa queste sue doti per affermarsi e combattere i pregiudizi. Liberamente tratto, inoltre, dai romanzi di Gabriella Genisi.

“LE INDAGINI DI LOLITA LOBOSCO RAI 1” GUARDA IL VIDEO EPISODIO 4

