Vuoi guardare il video de “”Le Iene Mario Biondo streaming”?

“”Le Iene Mario Biondo streaming” (VIDEO)

da mediasetplay.it

“”Le Iene Mario Biondo streaming” è uno speciale in cui Cristiano Pasca ripercorre l’intera vicenda legata alla misteriosa scomparsa del cameraman palermitano. Trovato, poi, senza vita nell’abitazione di Madrid in cui viveva con la moglie, la celebre giornalista Raquel Sánchez Silva. Ufficialmente, inoltre, l’uomo morì impiccato ad una libreria il 30 maggio 2013. Per le autorità si trattò ufficialmente di suicidio, ma la famiglia non crede a questa ipotesi. Comunque, è uno speciale in cui Cristiano Pasca ripercorre l’intera vicenda legata alla misteriosa scomparsa del cameraman palermitano.

"LE IENE MARIO BIONDO STREAMING" GUARDA IL VIDEO

