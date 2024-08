19 Agosto 2024

Lazio-Venezia streaming highlights – 19 agosto 2024 (VIDEO)

Introduzione

La partita Lazio-Venezia ha visto i biancocelesti trionfare per 3-1, mostrando un ottimo inizio di stagione. Inoltre, la squadra di Baroni ha saputo reagire subito al gol a freddo del Venezia. Poi, se hai perso la diretta, puoi vedere gli highlights in streaming gratis per rivivere i momenti più emozionanti di questa sfida.

Primo Tempo – Reazione immediata della Lazio

Il match Lazio-Venezia è iniziato con un colpo di scena. Dopo soli 3 minuti, Andersen ha portato in vantaggio il Venezia, approfittando di un errore di Rovella. Poi, la Lazio non si è fatta attendere nella reazione. L’argentino Castellanos ha sfruttato un pasticcio difensivo di Svoboda, trovando il pareggio. Inoltre, prima dell’intervallo, Castellanos ha guadagnato un rigore, trasformato con freddezza da Zaccagni. Se vuoi vedere questi momenti chiave, gli highlights sono disponibili in streaming gratis.

Secondo Tempo – Dominio biancoceleste

Nel secondo tempo, la Lazio ha continuato a spingere contro il Venezia. Inoltre, i biancocelesti hanno trovato il terzo gol grazie a un autogol di Altare su un cross preciso di Lazzari. Poi, Castellanos ha sfiorato la doppietta personale colpendo un palo e una traversa, dimostrando di essere uno dei protagonisti assoluti del match. Questi episodi cruciali possono essere rivisti negli highlights in streaming gratis.

Castellanos e Zaccagni protagonisti

La partita Lazio-Venezia ha visto brillare Castellanos e Zaccagni. Inoltre, il contributo dell’attaccante argentino è stato determinante, con un gol e un rigore procurato. Poi, Zaccagni ha trasformato con sicurezza il penalty, contribuendo al successo biancoceleste. Se non hai seguito la partita, puoi rivedere tutti questi momenti nei video degli highlights in streaming gratis.

Come vedere gli highlights in streaming

Se non hai avuto la possibilità di seguire Lazio-Venezia in diretta, puoi comunque goderti gli highlights in streaming gratis. Inoltre, i video ti permetteranno di rivivere ogni azione, dai gol ai momenti decisivi. Poi, è un’opportunità perfetta per non perdere nulla di questo avvincente match.

Conclusione

La vittoria della Lazio contro il Venezia per 3-1 è stata un inizio positivo per i biancocelesti. Inoltre, il match ha regalato emozioni e giocate di alto livello. Poi, se vuoi rivedere ogni momento, gli highlights sono disponibili in streaming gratis. Non perdere l’occasione di guardare i video di questa partita ricca di azioni spettacolari e momenti decisivi.

LAZIO-VENEZIA STREAMING HIGHLIGHTS – 19 AGOSTO 2024

