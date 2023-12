28 Dicembre 2023

Laura Pausini e il fan scontroso: un momento di divertimento al concerto di Eboli

da fanpage.it

Durante il recente concerto al Palasele di Eboli, nella provincia di Salerno, Laura Pausini ha protagonizzato un simpatico siparietto con un fan che, apparentemente, non gradiva la sua esibizione. La cantante romagnola ha scherzato con lui, usando un’espressione tipicamente napoletana.

Laura Pausini: una storia di ironia e talento

Negli anni, Laura Pausini ha regalato al pubblico esternazioni divertenti che evidenziano non solo il suo eccezionale talento musicale ma anche la sua grande ironia. Tra i momenti memorabili c’è la celebre frase “Yo la tengo como todas”, pronunciata dalla cantante nel 2014 in Perù, quando la sua vestaglia si aprì un po’ troppo, svelando inavvertitamente le calze color carne.

Un confronto scherzoso con il fan a Eboli

Il 26 dicembre, durante il concerto al Palasele, Laura Pausini ha coinvolto il pubblico in uno scambio di battute. Rivolgendosi agli spettatori, ha chiesto scherzosamente: “Chi qui non mi sopporta?”. Dopo aver ricevuto la risposta, si è focalizzata su uno spettatore in particolare: “Come ti chiami? Ciro? Non mi sopporti, Ciro? Ti ho fatto la uallera alla pizzaiola?” ha domandato, mostrando la sua abilità nel dialetto napoletano. La domanda ha suscitato risate e l’artista ha concluso il momento con un gesto affettuoso.

“Uallera alla pizzaiola”: un linguaggio napoletano gergale

Per comprendere il significato di “Uallera alla pizzaiola”, dobbiamo esplorare il linguaggio napoletano. “Uallera” indica uno stadio avanzato dell’ernia, un collasso significativo della sacca scrotale. La “pizzaiola” è un sugo tipico della cucina italiana, preparato con pomodoro, olio, aglio e origano, noto come sugo alla marinara. Quindi, “uallera alla pizzaiola” si traduce letteralmente in “ernia nel sugo alla pizzaiola”. Un’espressione dialettale e gergale utilizzata per indicare qualcosa o qualcuno estremamente noioso.

