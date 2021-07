Vuoi guardare il video de “La vita promessa RaiPlay” episodio 1?

“La vita promessa RaiPlay” episodio 1 (VIDEO)

da raiplay.it

“La vita promessa RaiPlay”, episodio 1, è una storia ambientata in Sicilia, negli anni ’20. Poi, a capo della famiglia Carrizzo c’è Carmela, una donna tenace e combattiva che sfugge ai soprusi di Vincenzo Spanò. Quest’ultimo, inoltre, è un campiere che la perseguita fino a distruggerle la vita. Per salvare, poi, il poco che le resta, Carmela è costretta ad una scelta coraggiosa: scappare a Napoli. Inoltre, sposare un italo-americano per procura e cercare di entrare in America.

