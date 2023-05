Vuoi leggere la scheda di “La vita intima” Niccolò Ammaniti? “La vita intima” Niccolò Ammaniti scheda libro e trama

"La vita intima" Niccolò Ammaniti scheda libro e trama







Genere: narrativa

Editore: Giulio Einaudi editore

Collana: Stile libero Big

Pagine: 312

Data di uscita: 17/01/2023

ISBN: 9788806255152

Prezzo: Euro 19

Ebook: Euro 10,99

Trama



Maria Cristina Palma ha una vita all’apparenza perfetta, è bella, ricca, famosa, il mondo gira intorno a lei. Poi, un giorno, riceve sul cellulare un video che cambia tutto. Nel suo passato c’è un segreto con cui non ha fatto i conti. Come un moderno alienista Niccolò Ammaniti disseziona la mente di una donna, ne esplora le paure, le ossessioni, i desideri inconfessabili in un romanzo che unisce spericolata fantasia, realismo psicologico, senso del tragico e incanto del paradosso.





Niccolò Ammaniti è nato a Roma. Presso Einaudi sono usciti un suo racconto nell’antologia Gioventú cannibale (1996), i romanzi Branchie (1997), Io non ho paura (2001, 2011 e 2014), Che la festa cominci (2009, 2011, 2015), Io e te (2010). La raccolta di racconti Il momento è delicato (2012) e la raccolta di storie a fumetti Fa un po’ male (2004), sceneggiata da Daniele Brolli e disegnata da Davide Fabbri. Nel 2014, Stile Libero ha ripubblicato Ti prendo e ti porto via e Fango e, nel 2015 , Come Dio Comanda. Sempre per Einaudi ha curato l’antologia Figuracce (2014). E poi, pubblicato Anna (Stile Libero 2015 e 2017) e La vita intima (2023). Per la Tv, infine, ha scritto e diretto le serie Il miracolo (2018) e Anna (2021).



