Vuoi guardare il video di “La promessa” puntata di ieri 3 dicembre 2025 in streaming?

“La promessa” puntata di ieri 3 dicembre 2025 in streaming (VIDEO)

da mediasetplay.it

Introduzione

Nella puntata di ieri gli spettatori di “La Promessa” sono stati trasportati indietro nel tempo, nella Cordoba del 1925 , durante un periodo di conflitti devastanti in Spagna. Al centro di questa affascinante storia c’è il misterioso Palazzo La Promessa, di proprietà dei Marchesi di Lujan, dove sembra regnare una pace apparente. In questa atmosfera, Jana si fa assumere come cameriera con un obiettivo ben preciso: scoprire la verità sull’omicidio di sua madre e suo fratello. Tuttavia, la situazione si complica quando Jana si innamora di Manuel, uno dei figli dei ricchi marchesi. Scopriamo insieme cosa è accaduto nella puntata di ieri in streaming.

Il Palazzo La Promessa: Un Rifugio di Apparenze – “La promessa” puntata di ieri 3 dicembre 2025 in streaming

In mezzo ai conflitti che devastano la Spagna, il Palazzo La Promessa nella valle di Los Pedroches sembra un’oasi di tranquillità. Di proprietà dei Marchesi di Lujan, questo luogo è avvolto da un velo di mistero e segreti. È qui che Jana ha trovato lavoro come cameriera, sotto copertura per svelare la verità sull’omicidio di sua madre e suo fratello. La tensione inizia a montare mentre Jana si trova intrappolata in un mondo di apparenze e inganni.

Amore e Intrighi: Il Cuore Della Storia – “La promessa” puntata di ieri 3 dicembre 2025 in streaming

La puntata di ieri in streaming (video completo della replica su Mediaset Infinity in fondo all’articolo), 25 novembre 2024, ha portato il pubblico ancora più vicino agli enigmi che circondano La Promessa. Mentre Jana cerca disperatamente indizi sulla verità, si innamora di Manuel, uno dei figli dei Marchesi di Lujan. Questa relazione proibita aggiunge una dimensione ancora più complicata a una storia già intrisa di segreti e intrighi. Il pubblico è stato affascinato dalla dinamica tra Jana e Manuel e si chiede come questa storia d’amore si svilupperà in futuro.

Come Seguire – “La promessa” puntata di ieri 3 dicembre 2025 in streaming

Se hai perso la puntata di ieri o vuoi rivivere il video completo dei momenti più intensi, la replica della puntata di oggi è disponibile per te. Inoltre, puoi vedere la puntata di oggi su Mediaset Infinity in streaming per non perdere neanche un momento della storia affascinante di “La Promessa”. Tieni d’occhio anche la puntata di oggi, perché potrebbero emergere nuovi dettagli sconvolgenti.

Conclusioni – “La promessa” puntata di ieri 3 dicembre 2025 in streaming

La puntata di ieri (link al video completo della replica su Mediaset Infinity qui in basso) di “La Promessa” ha tenuto incollati gli spettatori con il suo mix avvincente di mistero, intrighi e amore proibito. La storia di Jana e Manuel, ambientata nella Cordoba del 1925 , continua a evolversi e a svelare nuovi segreti. Non perdere la puntata di oggi per scoprire come si sviluppa questa affascinante trama e quali nuovi sviluppi ci riserverà il futuro.

