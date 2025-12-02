2 Dicembre 2025

‘In campo con Flavio’ – Roma spenta Napoli cinico: all’Olimpico decide Neres

‘In campo con Flavio’ – Roma spenta Napoli cinico: all’Olimpico decide Neres

Serie A

All’Olimpico di Roma si è giocata Roma-Napoli. Le due squadre arrivano da un buon momento: la Roma, con una vittoria, manterrebbe il primato, mentre con una sconfitta scivolerebbe al quarto posto. Il Napoli, reduce dal successo per 2-0 contro il Qarabag in Champions League, vuole tornare primo e ci riuscirebbe con tre punti, agganciando il Milan. Le due filosofie di gioco sono molto simili: Gasperini e Conte puntano tantissimo sulla componente atletica e meno sull’aspetto tattico.

Il Napoli inizia a costruire dal basso, facendo correre la Roma, che quando recupera palla appare frettolosa e la perde quasi subito. All’inizio non ci sono occasioni significative, ma al 36’, nel momento in cui il Napoli a mio avviso era schiacciato, segna Neres. Kone perde palla al limite dell’area e favorisce il recupero di Hojlund, che parte sulla destra e serve Neres. Il brasiliano, dopo una ventina di metri di corsa, calcia davanti a Svilar e lo supera: 0-1.

La squadra di Gasperini non riesce a mantenere il possesso, apparendo molto sottotono in questo scontro diretto importantissimo, mentre il Napoli, cinico quando serve, resta compatto anche in fase difensiva. Il primo tempo si chiude così. All’inizio della ripresa la Roma cambia assetto tattico: esce Ferguson, il riferimento offensivo su cui la squadra si è appoggiata per tutta la gara, ed entra Baldanzi.

Si crea così un mismatch fisico, con il Napoli dotato di maggiore presenza atletica e la Roma che punta su giocatori più rapidi. La partita diventa molto bloccata, con tanti errori tecnici da parte della Roma; il Napoli mantiene poco possesso e si limita a pressare senza correre rischi. L’ultima occasione arriva al 90’, con Baldanzi che, da centro area, non riesce a dare potenza al destro e Milinkovic para senza difficoltà. Il Napoli porta a casa la vittoria: grande prova difensiva, personalità in un campo difficilissimo e Roma condannata alla quarta sconfitta, la terza negli scontri diretti. I giallorossi vengono spodestati dal primo posto e scivolano al quarto, mentre i partenopei conquistano la vetta.

‘IN CAMPO CON FLAVIO’ INTER SPRECONA MILAN CINICO: MAIGNAN DECIDE IL DERBY DELLA MADONNINA