“La Notte dei Miracoli” RaiPlay 2 gennaio 2024 (VIDEO)

“La Notte dei Miracoli” RaiPlay 2 gennaio 2024 – Celebrando 800 Anni del Primo Presepe di San Francesco a Greccio

In un evento straordinario in onda il 2 gennaio 2024 su Rai 1, intitolato “La Notte dei Miracoli”, celebriamo gli 800 anni dalla nascita del primo Presepe realizzato da San Francesco a Greccio. Questo progetto di alto profilo culturale e storico racconta il viaggio di San Francesco nella terra reatina attraverso la musica e le parole, unendo la bellezza artistica al contesto storico.

Un Percorso Affascinante: Il Viaggio di San Francesco nella Valle Reatina

Il racconto di “La Notte dei Miracoli” ci conduce attraverso la valle reatina, una regione tanto amata da San Francesco. Il viaggio inizia dal Teatro Flavio Vespasiano, il cuore della serata, per poi collegarsi con Greccio, dove San Francesco realizzò il primo Presepe nel 1223 in una piccola grotta ancora visitabile oggi. Il percorso continua attraverso Terminillo, dove la chiesa dedicata a San Francesco fu costruita utilizzando un masso staccato dalla tomba di Assisi insieme alla preziosa Reliquia del Santo.

“La Notte dei Miracoli” RaiPlay 2 gennaio 2024 – Un Miracolo di Memoria: Il Teatro Flavio Vespasiano Come Cuore dell’Evento

Il Teatro Flavio Vespasiano, scenografia di questo evento straordinario, diventa il cuore pulsante della serata. Da questo luogo simbolico, la trasmissione si snoda attraverso il tempo e lo spazio, rievocando la straordinaria figura di San Francesco e il suo legame speciale con la valle reatina.

Dal Teatro Flavio Vespasiano a Greccio: Il Primo Presepe di San Francesco

Il viaggio di “La Notte dei Miracoli” ci porta dal Teatro Flavio Vespasiano a Greccio, il luogo dove San Francesco creò il primo Presepe nel 1223. Questo evento segnò un momento cruciale nella storia della tradizione presepiale e della cristianità. La piccola grotta di Greccio, ancor oggi visitabile, diventa un simbolo di umiltà e devozione.

“La Notte dei Miracoli” RaiPlay 2 gennaio 2024 – Terminillo: La Chiesa di San Francesco e la Reliquia Speciale

Il percorso continua verso Terminillo, dove la chiesa dedicata a San Francesco è stata costruita con un masso staccato dalla tomba di Assisi, accompagnato dalla preziosa Reliquia del Santo. Questo luogo è intriso di spiritualità e storia, rappresentando un tassello importante nel viaggio di San Francesco nella valle reatina.

Il Programma in Onda in Seconda Serata: Un’Occasione da Non Perdere

Il programma “La Notte dei Miracoli” va in onda in seconda serata su Rai 1, offrendo uno spettacolo coinvolgente e suggestivo. Questo evento speciale rappresenta un’occasione unica per esplorare la storia e la spiritualità legate alla figura di San Francesco, celebrando gli 800 anni dal suo significativo gesto a Greccio.

Rivivi l’Emozione: Il Video della Puntata su RaiPlay

Per coloro che non possono seguire la trasmissione in diretta, il video della puntata sarà disponibile su RaiPlay. La piattaforma streaming offre la possibilità di rivivere l’emozione di “La Notte dei Miracoli” quando più si preferisce, consentendo agli spettatori di immergersi completamente in questo viaggio musicale e storico.

La Replica su RaiPlay: Un’Opportunità per Tutti

Se hai perso l’evento o desideri rivederlo, la replica sarà accessibile su RaiPlay. La piattaforma streaming offre un modo conveniente per recuperare l’intero spettacolo, garantendo che nessuno debba perdersi questa straordinaria celebrazione della vita e del legato spirituale di San Francesco nella valle reatina.

“La Notte dei Miracoli” – Un Omaggio alla Storia e alla Spiritualità

In conclusione, “La Notte dei Miracoli” è un omaggio affascinante alla storia e alla spiritualità legate alla figura di San Francesco. Attraverso la musica e le parole, questo evento ci guida nel viaggio del Santo nella valle reatina, celebrando gli 800 anni dal primo Presepe a Greccio. Il Teatro Flavio Vespasiano, Greccio e Terminillo diventano scenari di un racconto che attraversa il tempo, trasportando gli spettatori in un viaggio magico e significativo.

La replica su RaiPlay offre a tutti la possibilità di vivere e rivivere questo momento speciale, rendendo accessibile a un vasto pubblico la bellezza e la profondità di “La Notte dei Miracoli”.

