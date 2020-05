Vuoi guardare il video de “La domenica sportiva Rai 2” puntata 17 maggio 2020?

“La domenica sportiva Rai 2” puntata 17 maggio 2020 (VIDEO)

da raiplay.it

Oggi, 17 maggio 2020, è andata in onda una puntata de “La domenica sportiva Rai 2”, il programma più vintage della televisione italiana, ma non per questo il più vecchio. Alla conduzione la coppia formata da Paola Ferrari e Jacopo Volpi. In studio, spazio agli opinionisti Marco Tardelli, Paolo Rossi ed Eraldo Pecci. A seguire, “L’Altra DS”, sezione dedicata a tutti gli altri sport condotta, in alternanza, da Cristina Caruso e Tommaso Mecarozzi.

Comunque, è il programma più vintage della televisione italiana, ma non per questo il più vecchio. Alla conduzione la coppia formata da Paola Ferrari e Jacopo Volpi. In studio, spazio agli opinionisti Marco Tardelli, Paolo Rossi ed Eraldo Pecci. A seguire, “L’Altra DS”, sezione dedicata a tutti gli altri sport condotta, in alternanza, da Cristina Caruso e Tommaso Mecarozzi. Tuttavia, è il programma più vintage.

“La domenica sportiva Rai 2”, puntata 17 maggio 2020, è il programma più vintage della televisione italiana, ma non per questo il più vecchio. Alla conduzione la coppia formata da Paola Ferrari e Jacopo Volpi. In studio, spazio agli opinionisti Marco Tardelli, Paolo Rossi ed Eraldo Pecci. A seguire, “L’Altra DS”, sezione dedicata a tutti gli altri sport condotta, in alternanza, da Cristina Caruso e Tommaso Mecarozzi.

Comunque, è il programma più vintage della televisione italiana, ma non per questo il più vecchio. Alla conduzione la coppia formata da Paola Ferrari e Jacopo Volpi. In studio, spazio agli opinionisti Marco Tardelli, Paolo Rossi ed Eraldo Pecci. A seguire, “L’Altra DS”, sezione dedicata a tutti gli altri sport condotta, in alternanza, da Cristina Caruso e Tommaso Mecarozzi. Tuttavia, è il programma più vintage.

“LA DOMENICA SPORTIVA” GUARDA IL VIDEO DELLA PUNTATA 17 MAGGIO 2020

“LA DOMENICA SPORTIVA” GUARDA IL VIDEO DELLA PUNTATA 10 MAGGIO 2020