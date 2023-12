31 Dicembre 2023

Juventus-Roma 1-0: Allegri focalizzato sul lavoro Mourinho orgoglioso

da gazzetta.it

Vittoria contro la Roma, mercato e lavoro

Dopo la vittoria di ieri della Juventus contro la Roma, l’allenatore Massimiliano Allegri ha incontrato la stampa, esprimendo la sua soddisfazione per la performance della squadra e rilasciando dichiarazioni significative sul mercato. Nel frattempo, José Mourinho, tecnico della Roma, ha commentato la partita esprimendo rammarico per il risultato e lodando la personalità dei suoi giocatori nonostante la sconfitta.

Testa alla Champions

Massimiliano Allegri ha esordito commentando la vittoria contro la Roma, sottolineando l’importanza di allungare sulle squadre concorrenti nella corsa alla Champions League. Ha dichiarato: “Una bella partita, giocare contro la Roma non è mai semplice e con José è ancora più complicato.” L’allenatore bianconero ha riconosciuto i rischi affrontati nel primo tempo ma ha elogiato la compattezza e l’approccio positivo del secondo tempo.

Forma fisica e tattica della Juventus

Riguardo alla forma fisica della squadra, Allegri ha affermato: “In questo momento stiamo anche discretamente bene fisicamente”. Ha evidenziato il miglioramento nelle geometrie di gioco, sottolineando l’uso più ampio del campo. Ha riconosciuto la necessità di migliorare alcune dinamiche di gioco, ma ha elogiato la ritrovata solidità difensiva dopo le partite con Genoa e Frosinone. La squadra è tornata a difendere con maggiore sicurezza.

Dusan Vlahovic e le Parole su Acerbi e l’Inter

Il commento di Allegri sulla prestazione di Dusan Vlahovic è stato positivo, sottolineando il suo miglioramento fisico e tecnico. Riguardo alle dichiarazioni di Francesco Acerbi sulla Juventus come favorita a causa degli investimenti di mercato, Allegri ha evitato il confronto diretto, dichiarando: “Non commento le parole di Acerbi”. Ha riconosciuto la straordinaria stagione dell’Inter, precisando che la Juventus ha un percorso diverso e si concentra sui propri risultati senza guardare altrove.

Mou soddisfatto della personalità ma deluso per il risultato

José Mourinho, pur esprimendo soddisfazione per la personalità mostrata dalla sua squadra contro la Juventus, ha palesato dispiacere per il risultato. Ha affermato: “Abbiamo creato molte palle gol, avremmo meritato di vincere, è mancato solo il guizzo decisivo”. Ha sottolineato la difficoltà di attaccare la Juventus quando difende con una linea bassa, ma ha lodato la coraggiosa prestazione della Roma.

Il tecnico giallorosso e la differenza tra partite in casa e in trasferta

Mourinho ha evidenziato le differenze nelle prestazioni casalinghe e in trasferta, riconoscendo la forza dell’Olimpico e l’influenza dei tifosi. Ha dichiarato: “All’Olimpico siamo più forti, è vero. I nostri tifosi fanno la differenza”. Ha espresso la volontà di migliorare le prestazioni in trasferta e ha elogiato la squadra per aver affrontato la Juventus, lottando a testa alta nonostante le difficoltà.

Conclusioni

In conclusione, Allegri sottolinea il successo della Juventus come risultato del duro lavoro, mentre Mourinho si concentra sulla personalità della Roma nonostante la sconfitta. La rivalità tra le squadre e le dichiarazioni dei rispettivi allenatori aggiungono un ulteriore elemento di interesse a questa stagione di Serie A. La Juventus cerca di consolidare la sua posizione, mentre la Roma continua a lottare con determinazione. La prossima partita sarà attesa con grande interesse per vedere come evolverà la situazione in testa alla classifica.

