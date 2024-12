16 Dicembre 2024

“Juventus-Manchester City” streaming gratis highlights – 16 dicembre 2024 (VIDEO)

Una vittoria fondamentale per la Juventus – “Juventus-Manchester City” streaming gratis highlights – 16 dicembre 2024

La Juventus ha ottenuto tre punti cruciali contro il Manchester City in una partita che ha rilanciato le sue speranze in Champions League. Inoltre, la squadra di Motta ha dimostrato grande carattere nel battere i Citizens, che hanno avuto il possesso palla durante gran parte della partita. Poi, grazie a un gol di Vlahovic e al raddoppio di McKennie, i bianconeri si sono portati a -2 dalla qualificazione diretta agli ottavi. Con questa vittoria, la Juventus ha consolidato la sua posizione e ora punta a centrare il passaggio al turno successivo.

I momenti salienti della partita – “Juventus-Manchester City” streaming gratis highlights – 16 dicembre 2024

La prima occasione della partita è stata per Yildiz, ma il suo tiro non è riuscito a impensierire il portiere del Manchester City. Poi, Di Gregorio ha compiuto un grande intervento su Haaland, salvando il risultato prima dell’intervallo. Nonostante il predominio del possesso palla da parte dei Citizens, la Juventus ha saputo difendersi con ordine e colpire al momento giusto. Inoltre, il gol di Vlahovic, arrivato su un preciso cross di Yildiz, ha cambiato il corso della partita.

Vlahovic e il suo gol fondamentale – “Juventus-Manchester City” streaming gratis highlights – 16 dicembre 2024

Il gol di Vlahovic ha avuto una grande importanza. Il centravanti bianconero ha segnato di testa su un ottimo assist di Yildiz, portando la Juventus in vantaggio. Poi, la squadra ha continuato a difendersi bene, evitando che il Manchester City creasse troppe occasioni pericolose. Inoltre, il gol di Vlahovic ha dato fiducia ai compagni di squadra, che sono riusciti a gestire il vantaggio con calma e determinazione.

Il Manchester City prova a reagire – “Juventus-Manchester City” streaming gratis highlights – 16 dicembre 2024

Il Manchester City ha cercato di reagire con i suoi uomini chiave. De Bruyne e Gundogan hanno provato a impensierire Di Gregorio, ma senza successo. Poi, i Citizens hanno avuto il predominio del gioco, ma la difesa della Juventus ha retto bene. Inoltre, la squadra di Motta è riuscita a sventare i tentativi di ripartenza degli avversari, mantenendo il controllo del match.

McKennie segna il raddoppio – “Juventus-Manchester City” streaming gratis highlights – 16 dicembre 2024

Nel finale, la Juventus ha sfruttato al meglio i cambi. Poi, i neoentrati Weah e McKennie hanno combinato per siglare il raddoppio. Weah ha fornito un assist perfetto per McKennie, che ha concretizzato l’occasione con un gol decisivo. Questo raddoppio ha chiuso i conti, permettendo alla Juventus di festeggiare una vittoria fondamentale per le sue ambizioni in Champions League.

Dove guardare i momenti salienti della partita – “Juventus-Manchester City” streaming gratis highlights – 16 dicembre 2024

Per chi volesse rivivere le emozioni di questa partita, è possibile trovare i video e gli highlights in streaming gratis. Inoltre, diversi portali online offrono la possibilità di guardare i momenti salienti del match, permettendo agli appassionati di rivivere ogni singolo gol. Poi, i video sono disponibili anche su piattaforme di video sharing, dove è possibile vedere le azioni più importanti e il riassunto della partita. In questo modo, i tifosi possono continuare a godere della vittoria della Juventus anche dopo il fischio finale.

