“Junior Eurovision Song Contest 2023” RaiPlay (VIDEO)

Mentre l’eco del trionfo della Francia nella precedente edizione del Junior Eurovision Song Contest persiste, è giunto il momento per la XXI edizione. E, quindi, questa volta sarà la città incantevole di Nizza a ospitare l’evento musicale. La competizione, poi, che riunisce giovani talenti da tutta Europa e oltre, promette una serata di esibizioni avvincenti. Per i telespettatori italiani, dunque, l’emozione si svelerà su Rai 2 e RaiPlay, i canali ufficiali per l’evento.

A rappresentare l’Italia, inoltre, con una maestria indiscutibile, sono due talenti straordinari: Melissa Agliottone e Ranya Moufidi. Entrambe, poi, scoperte di rilievo della stagione inaugurale di “The Voice Kids”. Abbracciando il tema dell’evento, il duo è soprannominato “Heroes”, pronto a catturare il pubblico con la loro performance avvincente. L’inno scelto per l’occasione, poi, si intitola “Un mondo giusto,” una composizione destinata a risuonare nell’animo degli spettatori.

Chi rappresenta l’Italia: Melissa Agliottone e Ranya Moufidi Melissa e Ranya, dopo aver mostrato la loro abilità vocale a “The Voice Kids”, si ergono ora all’avanguardia della rappresentanza italiana nel Junior Eurovision Song Contest 2023. La nazione guarda a queste stelle emergenti con anticipazione, mentre portano sul palco una combinazione unica di talento e carisma.

“Un mondo giusto”: Un Viaggio Melodico La canzone scelta, “Un mondo giusto,” è una testimonianza dell’impegno del duo nel trasmettere un messaggio di unità e speranza. Con testi commoventi e melodie armoniose, la composizione è destinata a lasciare un’impronta duratura nei cuori degli spettatori, incarnando lo spirito della competizione.

Dove Guardare: Rai 2 e RaiPlay Per coloro che desiderano assistere alla magia, Rai 2 e RaiPlay si presentano come gli esclusivi trasmettitori del Junior Eurovision Song Contest in Italia. RaiPlay, la piattaforma di streaming, assicura che i fan possano vivere ogni nota, ogni emozione e ogni trionfo dell’evento in tempo reale, tutto comodamente dal loro schermo.

In sintesi, il Junior Eurovision Song Contest 2023 promette di essere una serata di brillantezza musicale, con le “Heroes” d’Italia, Melissa Agliottone e Ranya Moufidi, pronte a risplendere sul grande palco. Sintonizzati su Rai 2 o RaiPlay per essere parte dell’emozione e assistere allo svilupparsi di un nuovo capitolo nel coinvolgente mondo della musica giovanile.

